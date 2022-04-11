الامارات | في الميدان

شكرا لقرائتكم خبر عن في الميدان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اجتمعت إدارة البعثات في وزارة التربية والتعليم، أخيراً، في لقاء تعريفي افتراضي بعنوان «ميلس البعثات»، مع 345 طالباً وطالبة من المتقدمين والمهتمين بالحصول على بعثة دراسية.

ودعت الطلبة المتقدمين للحصول على بعثة دراسية من فئة الطلبة خريجي الخدمة الوطنية والمحولين من مؤسسات تعليمية أخرى والراغبين بدراسة برامج الدراسات العليا، وذلك للإجابة عن جميع الاستفسارات الخاصة باستكمال طلب البعثة الدراسية. وأفادت بأن عملية القبول في برنامج البعثات، تتسم بتنافسية كبيرة، وتتوافر مقاعد محدودة للابتعاث سنوياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news