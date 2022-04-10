الامارات | رئيس الدولة يمنح السفير الصيني وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يمنح السفير الصيني وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ني جيان، سفير جمهورية الصين الشعبية، وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى دولة الإمارات.

وقلدت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، السفير الصيني الوسام خلال لقاء عقد أمس " السبت " في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأكدت ريم الهاشمي خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع جمهورية الصين الشعبية في جميع المجالات، مثمنة مساهمة السفير في تطوير هذه العلاقة والدفع بالتعاون الثنائي قدماً خلال سنوات عمله في الدولة.

كما أبدت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي شكرها للسفير الصيني على ما بذله من جهود، معربة عن أمنياتها له بالتوفيق والنجاح.

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