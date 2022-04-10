الامارات | محمد بن زايد: التفاعل الكبير مع مبادرة «المليار وجبة» يعبر عن قيم الخير المتجذرة في مجتمع الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: التفاعل الكبير مع مبادرة «المليار وجبة» يعبر عن قيم الخير المتجذرة في مجتمع الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إن «التفاعل الكبير مع مبادرة المليار وجبة التي أطلقها أخي محمد بن راشد واستفادت منها العديد من المجتمعات يعبر عن قيم الخير المتجذرة في مجتمع الإمارات وهو رسالة تضامن مع المحتاجين»

وأضاف صاحب السمو عبر حسابه على «تويتر»: بعون الله سنواصل نهجنا الإنساني الراسخ في دعم هذه المبادرة وغيرها من أجل سعادة البشرية

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