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الامارات | محمد بن زايد: التفاعل الكبير مع مبادرة «المليار وجبة» يعبر عن قيم الخير المتجذرة في مجتمع الإمارات

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إن «التفاعل الكبير مع مبادرة المليار وجبة التي أطلقها أخي محمد بن راشد واستفادت منها العديد من المجتمعات يعبر عن قيم الخير المتجذرة في مجتمع الإمارات وهو رسالة تضامن مع المحتاجين»
وأضاف صاحب السمو عبر حسابه على «تويتر»:  بعون الله سنواصل نهجنا الإنساني الراسخ في دعم هذه المبادرة وغيرها من أجل سعادة البشرية

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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