الامارات | بدء تشغيل السكوتر الكهربائي في 10 مناطق بدبي الأربعاء

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تشغيل السكوتر الكهربائي في 10 مناطق بدبي الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات و القيادة العامة لشرطة دبي بدء التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى للسكوتر الكهربائي في 10 مناطق في دبي وعلى مسارات الدرّاجات الهوائية المخصصة لها وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل.

تأتي هذه الخطوة تماشياً مع إصدار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم /13/ لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام الدرّاجات في إمارة دبي الذي يهدف إلى دعم الجهود الرامية لتحويل إمارة دبي إلى مدينة صديقة للدراجات وتشجيع السكان والزوار على استخدام وسائل التنقل البديلة وتتويجاً للنجاح الكبير الذي حققه التشغيل التجريبي للسكوتر الكهربائي الذي بدأ في أكتوبر عام 2020.

و قال مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "تغطي المرحلة الأول مناطق بوليفارد الشيخ محمد بن راشد وأبراج بحيرات جميرا ومدينة دبي للإنترنت والرقة وشارع الثاني من ديسمبر ونخلة جميرا وسيتي ووك إضافة إلى الطرق الآمنة في مناطق القصيص والمنخول والكرامة وذلك ضمن مسار ونطاق محددين إلى جانب 167 كيلومترا من المسارات المخصصة للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي في مختلف مناطق إمارة دبي باستثناء مسارات الدراجات في سيح السلم والقدرة وميدان"، مشيراً إلى أن اختيار هذه المناطق والمسارات جاء وفقاً لمعايير محددة مثل المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق التطويرية الخاصة والمناطق المخدومة بمحطات المترو ووسائل النقل الجماعي وتوفر البنية التحتية المتكاملة ومناطق ذات مستوى السلامة المرورية المرتفع.

وأضاف: "يقتصر تشغيل السكوتر الكهربائي المشترك في المناطق المسموح بالقيادة فيها على أربع شركات منها شركتان عالميتان هما تير ولايم و شركتان محليتان هما أرنب وسكيرت وبعدد لا يقل عن 2000 سكوتر كهربائي للمرحلة القادمة وجاء اختيار الشركات الأربع بعد نجاحها في مرحلة التشغيل التجريبي وتحقيقها نسبا عالية في رضا المتعاملين بلغت 82% كما أظهرت نتائج التشغيل التجريبي ملاءمة السكوتر الكهربائي باعتباره وسيلة ملائمة للتنقل الفردي للرحلات القصيرة ورحلات الميل الأول والأخير وبلغ عدد الرحلات المنفذة حتى نهاية عام 2021 حوالي 500 ألف رحلة " .. موضحاً أن الهيئة ستطلق في نهاية الشهر الجاري رابطاً إلكترونياً على موقعها الإلكتروني: www.rta.ae يتيح للراغبين التقديم مجاناً للحصول على تصريح قيادة السكوتر الكهربائي على الطرق الآمنة في المناطق التي حددتها الهيئة وذلك بعد الحصول على دورات تدريبية واجتياز الاختبار عبر الموقع الإلكترونـي.

من جانبه ثمن الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، إصدار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم /13/ لسنة 2022 بشأن تنظيم الدراجات في إمارة دبي لما لذلك من أثر على تشجيع استخدامات الدراجات والسكوتر الكهربائي في عمليات التنقل ومساهمة هذا القرار في تحقيق التوجه الحكومي لتحويل الإمارة إلى مدينة صديقة للدراجات بوصفها بديلا آمنا وصديقا للبيئة في التنقل للمسافات القصيرة.

وأكد أن العمل جار بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات والشركاء الاستراتيجيين على تنفيذ توجهات حكومة دبي مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الإدارات العامة المعنية في شرطة دبي للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والأمان والالتزام بالقوانين والتشريعات ذات الصلة.

وأضاف: "تحرص شرطة دبي على التأكد من التزام مستخدمي الطريق بالقوانين والتشريعات تعزيزاً للتوجهات الرامية لجعل مدينة دبي مكاناً مفضلاً للعيش والعمل والمقصد المفضّل للزائرين والأكثر أمناً والمدينة ذات البصمة الكربونية الأقل في العالم إلى جانب المساهمة في تحقيق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 وواجبنا في شرطة دبي ضبط الطريق والتأكد من التزام قائدي الدراجات والسكوتر الكهربائي وكافة وسائل التنقل الأخرى باشتراطات السلامة حماية لهم وللآخرين من مخاطر الطريق".

و حدد قرار المجلس التنفيذي رقم /13/ لسنة 2022 المواصفات الفنّية الواجب توفرها في الدرّاجة و السكوتر الكهربائي وتشمل مصباحا أبيض رئيسياً أماميا ومصباحاً أحمر و عاكسة حمراء في الخلف وجهاز تنبيه صوتي مُثبتاً على المِقوَد ومكابح على الإطارات الأمامية والخلفية إضافة إلى وجود تناسُب بين مقاسات الإطارات وحجم الدرّاجة وأن تكون الإطارات صالحة للسّير على الطريق أو المسار المحدد من قبل الهيئة وأن يتناسب حجم الدرّاجة مع حجم قائدها.

ودعت الهيئة الجمهور إلى ضرورة اختيار السكوترات الكهربائية عالية الجودة لتجنب حوادث احتراق البطاريات أو الأعطال الفنية المتكررة.

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