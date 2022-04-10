الامارات | ملصق إقامة الأجانب متاح إلكترونياً فقط اعتباراً من الغد

شكرا لقرائتكم خبر عن ملصق إقامة الأجانب متاح إلكترونياً فقط اعتباراً من الغد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أنها ستتوقف اعتباراً من غد الاثنين عن إصدار قسيمة الإقامة للأجانب المقيمين في الدولة والاستعاضة ببطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم في الدولة بديلاً لإثبات إقامته.

وقالت الهيئة إن النموذج السابق لقسيمة الإقامة سيكون متاحًا إلكترونيًا فقط عبر التطبيق الذكي للهيئة، مشيرة إلى أنها وضعت كافة التسهيلات التقنية اللازمة للحصول على تفاصيل إقامة الأفراد عبر نموذج مطبوع يمكن التقدم للحصول عليه ممهورًا بختم الهيئة وذلك من خلال حسابات الأفراد باستخدام تطبيق الهيئة أو عبر منظومة الخدمات الذكية بواسطة الموقع الإلكتروني www.icp.gov.ae والذي يتيح إمكانية طباعة نموذج تفاصيل الإقامة في 3 خطوات فقط.

وأوضحت الهيئة أنها عززت العمل مع المعنيين بقطاع الطيران لتمكين حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة من القدوم إلى الدولة وكذلك الزائرين في ضوء التحقق من استيفاء محددات الدخول عبر استخدام قارئ جوازات السفر المتاح لدى منصات الشركات العاملة بقطاع النقل الجوي في المطارات.

وأعلنت الهيئة في وقت سابق عن استحداث نموذج موحد جديد يضم خدمتي إصدار وتجديد الإقامة وبطاقة الهوية في طلب واحد، موضحة أن قرار إلغاء القسيمة جاء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء دعمًا لتطوير الخدمات المقدمة ولتطبيق أفضل الممارسات وتحقيقًا للمرونة التي تستهدف تقليص الخطوات المرتبطة بعملية إصدار وتجديد الإقامة لتترافق مع بطاقة الهوية في نموذج موحد جديد يضم خدمتي إصدار وتجديد الإقامة وبطاقة الهوية في طلب واحد، وذلك عوضًا عن الطلبات الفردية السابقة انطلاقًا من عمليات التحسين والتطوير المتعلقة برحلة المتعاملين تجسيدًا لرؤية دولة الإمارات بتوفير خدمات عالمية المستوى وذات جودة عالية معززة بالتكنولوجيا.

وفي الوقت ذاته سيتم وقف خدمة استلام وتسليم جواز سفر المقيم المخصصة سابقًا لعمليات تثبيت ملصق قسيمة الإقامة، وهو الأمر الذي يحقق التحول الذكي التام لخدمات الإقامة في الهيئة مما يعزز من سعادة المتعاملين ويضفي المرونة النوعية في عمليات الإصدار والتجديد.

ويتيح تطبيق الهيئة الذكي إمكانية الحصول على النسخة الإلكترونية من بطاقة الهوية دعمًا لمرونة الاستخدام عند الطلب، ويتضمن الجيل الجديد من بطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم في الدولة كافة التفاصيل المذكورة سابقًا في قسيمة الإقامة وهو ما يعزز من القيمة المضافة لاستخدامات بطاقة الهوية في إثبات الهوية الشخصية للأفراد من خلال وجود البيانات الشخصية والمهنية وجهة الإصدار وغيرها من البيانات المقروءة على البطاقة والتفاصيل الضمنية المعززة عبر تقنيات الربط الإلكتروني.

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