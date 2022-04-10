الامارات | محمد بن زايد يحضر مأدبة إفطار أقامها ملك المغرب

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يحضر مأدبة إفطار أقامها ملك المغرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مأدبة إفطار أقامها في الرباط .. صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.

وتبادل سموه وجلالة ملك المغرب خلال المأدبة التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك داعيين المولى عز وجل أن يديم على الجميع الخير واليمن والبركات .

كما تبادل الجانبان الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة متمنيين للبلدين دوام التقدم والرفعة والازدهار.

حضر المأدبة صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ولي عهد المملكة المغربية، وسمو الأمير مولاي رشيد، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

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