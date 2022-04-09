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الامارات | سيف بن زايد : تكريم محمد بن راشد مصدر اعتزازٍ وإلهام ووسام على صدورنا جميعاً

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر  الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تغريدة قال فيها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هذه هي فرقكم التي تفضلتم بتكريمها  لإسهاماتها في الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي والقمة العالمية للحكومات..واضاف سموه تكريمكم هو مصدر اعتزازٍ وإلهام ووسام على صدورنا جميعاً.. أسأل العلي القدير أن يوفقنا لخدمة الوطن وخدمتكم سيدي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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