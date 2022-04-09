الامارات | طقس الغد.. حار نهاراً ورطب ليلاً

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد.. حار نهاراً ورطب ليلاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً نهاراً وغائماً جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً على المناطق الشمالية والشرقية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news