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الامارات | طقس الغد.. حار نهاراً ورطب ليلاً

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أبو ظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد.. حار نهاراً ورطب ليلاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً نهاراً وغائماً جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً على المناطق الشمالية والشرقية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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