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الامارات | المواقف مجاناً لهذه الفئة بالشارقة

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مصباح أمين - الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن المواقف مجاناً لهذه الفئة بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت بلدية الشارقة مبادرة لكبار السن من المواطنين تتيح لهم استخدام المواقف العامة في جميع مناطق الشارقة مجاناً، وأعلنت البلدية عن طريقتين للحصول على الاشتراك المجاني للمواقف العامة، الأولى من خلال تقديم طلب عبر الموقع الالكتروني للبلدية، والثانية عبر زيارة مبنى إدارة المواقف العامة في منطقة الصناعية الخامسة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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