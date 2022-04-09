الامارات | المواقف مجاناً لهذه الفئة بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن المواقف مجاناً لهذه الفئة بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت بلدية الشارقة مبادرة لكبار السن من المواطنين تتيح لهم استخدام المواقف العامة في جميع مناطق الشارقة مجاناً، وأعلنت البلدية عن طريقتين للحصول على الاشتراك المجاني للمواقف العامة، الأولى من خلال تقديم طلب عبر الموقع الالكتروني للبلدية، والثانية عبر زيارة مبنى إدارة المواقف العامة في منطقة الصناعية الخامسة.

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