الامارات | رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون خادم الحرمين في وفاة الأمير عبدالرحمن بن سعد الثاني آل سعود

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون خادم الحرمين في وفاة الأمير عبدالرحمن بن سعد الثاني آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعد الثاني بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

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