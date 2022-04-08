الامارات | "صحة أبوظبي" تصدر تحذيراً طبياً بشأن "باراسيتامول"

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة أبوظبي" تصدر تحذيراً طبياً بشأن "باراسيتامول" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت دائرة الصحة أبوظبي، جميع المنشآت الصيدلانية، ومنشآت الرعاية الصحية، والمهنيين الصحيين، بأخذ الحذر والحيطة عند صرف دواء باراسيتامول، بالتزامن مع فلوكلوكساسيللين، وينتمي "باراسيتامول" لمجموعة الأدوية المسكنة للآلام وغير المخدّرة، ويستخدم كمسكن للآلام الخفيفة والمتوسطة وخافض للحرارة، يتوفر في الأسواق الطبية تحت أشكال متعددة، فيما يُعد "فلوكلوكساسيللين" مضاد حيوي يعمل من خلال، قتل البكتيريا المسببة للعدوى.

وتفصيلاً أشارت دائرة الصحة أبوظبي، إلى صدور تحذير من وزارة الصحة ووقاية المجتمع حول صرف باراسيتامول بالتزامن مع فلوكلوكساسيللين، لافته إلى ضرورة توخي الحذر عند صرف الباراسيتامول بالتزامن مع المادة الدوائية فلوكلوكساسيللين حيث أنه عند أخذ المادتين معا من الممكن أن يتسبب ذلك في التأثير على نسبة غازات الجسم، (gap HAGMA) acidosis metabolic high anion، خاصة في المرضى المعرضين لمخاطر عالية.

وطالبت الدائرة جميع المنشآت الصيدلانية، ومنشآت الرعاية الصحية، والمهنيين الصحيين، باتخاذ الإجراءات الفورية والتي تشمل بمراقبة المرضى من فئة المعرضين لمخاطر عالية، مع تحليل مادة 5-أوكسوبرولين بالبول، مع إلزام الشركات المصنعة إضافة التحذيرات والاحتياطات الخاصة بالمخاطر التي تم ذكرها في النشرة الداخلية للمنتجات باراسيتامول وفلوكلوكساسيللين، مشيرة إلى أن أدوية باراسيتامول، وفلوكلوكساسيللين آمنة للاستخدام ولم يتم سحبها من الأسواق.

ودعن المنشآت الصيدلانية، ومنشآت الرعاية الصحية، والمهنيين الصحيين إلى الإبلاغ عن حدوث أي آثار جانبية ناجمة عن استخدام المنتجات الطبية إلى برنامج اليقظة الدوائية عبر نظام التبليغ الإلكتروني

https://www.doh.gov.ae/en/resources/Reporting

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