الامارات | 15 يوماً إجازات للطلبة في رمضان والدوام المدرسي 4 ساعات

شكرا لقرائتكم خبر عن 15 يوماً إجازات للطلبة في رمضان والدوام المدرسي 4 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد معلمون ومسؤولون في مدارس خاصة في أبوظبي، أن رمضان هذا العام سيكون الأسهل على الطلبة خلال السنوات الأخيرة حيث يضم 15 يوم إجازة مدرسية، بالإضافة إلى 3 أيام نصف دوام، بجانب تقليل عدد ساعات الدولم المدرسي إلى 4 ساعات فقط، مشيرين إلى أن أول 9 أيام في رمضان تأتي ضمن إجازة الفصل الدراسي الثاني "عطلة الربيع" فيما تضم باقي أيام شهر رمضان والتي ستقع ضمن الأيام الدراسية للفصل الدراسي الثالث 6 أيام عطلات أسبوعية، بالإضافة إلى 3 أيام نصف دوام "يوم الجمعة".

وتوقع المعلمون أن يشهد الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثالث، عودة كبيرة للطلبة بعد قرار دائرة التعليم والمعرفة، وجوب التزام طلبة جميع المراحل الدراسية بنموذج التعليم الصفي بدءاً من الفصل الدراسي المقبل وحتى نهاية العام الدراسي، مشيرين إلى أن اليوم الدراسي سيتم تقليصه عدد ساعاته طوال شهر الدراسة 4 ساعات فقط من 9.30 صباحاً وحتى 1.30 ظهراً.

من جانبها أكدت دائرة التعليم والمعرفة، إلغاء إلزامية التباعد الجسدي في المناطق المغلقة وداخل الفصول الدراسية مع بداية الفصل الدراسي المقبل، مع الاستمرار بإلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة باستثناء طلبة رياض الأطفال. وبموجب هذا التحديث، ستتمكّن المدارس من العودة إلى العمليات التعليمية بالطاقة الاستيعابية الكاملة، بشكلٍ يتيح عودة جميع الطلبة لمقاعد الدراسة.

وأشارت الدائرة إلى أن الطلبة غير المطعمين بعمر 16 عاماً وما فوق سيتمكنون من العودة إلى نموذج التعليم الصفي للمرة الأولى شرط تقديم نتيجة فحص سلبية كل سبعة أيام، ما يتيح لجميع الطلبة فرصة متابعة رحلتهم التعليمية إلى جانب أقرانهم في الفصول الدراسية.

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