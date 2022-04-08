الامارات | الدفاع المدني في دبي يسيطر على حريق بعدد من السيارات

شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني في دبي يسيطر على حريق بعدد من السيارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر الدفاع المدني في دبي على حريق في موقف سيارات بمنطقة القصيص الصناعية الأولى، بحسب المتحدث عن الإدارة الذي أشار إلى السيطرة على الحادث خلال 20 دقيقة، دون وقوع خسائر بشرية.

وقال إن الإدارة العامة للدفاع المدني تلقى بلاغاً في الساعة العاشرة وسبع دقائق من صباح اليوم يفيد بوقوع حريق في ساحة مواقف للسيارات بمنطقة القصيص الصناعية الأولى.

وأضاف أنه على الفور تحرك مركز إطفاء القصيص كمستجيب أول وجهة اختصاص، ومركز الراشدية للدعم والإسناد، ووصلت أول فرقة خلال خمس دقائق، وتبين أن الحادث عبارة عن حريق في عدد من السيارات، وأن الدخان الكثيف المتصاعد من الحادث بسبب طبيعة المواد القابلة للاشتعال وفق إشارة القائد الميداني الذي أكد السيطرة على الحريق خلال 21 دقيقة من الوصول الى منطقة الحادث

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وأوضح أن الأضرار اقتصرت على الجانب المادي فقط دون وقوع أي إصابات، ومن ثم تم مباشرة عمليات التبريد، قبل تحويل الموقع إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات .

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