الامارات | التغير المناخي والبيئة تصدر قرار بسحب شيكولاته "كيندر سربرايز يوفو ماكسي 100 جم " من أسواق الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن التغير المناخي والبيئة تصدر قرار بسحب شيكولاته "كيندر سربرايز يوفو ماكسي 100 جم " من أسواق الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة تعميماً بنوعية ومواصفات منتجات شوكولاتة للعلامة التجارية Kinder، للسلطات المحلية المختصة بالرقابة على الأغذية، للتأكد من خلو أسواق الدولة من هذه المنتجات والتشديد على المستورد بضرورة العمل فورا على سحب واسترداد تلك المنتجات تحت إشراف السلطات المحلية المختصة في كل إمارة واتلافها إن تطلب الامر أو اعادتها لبلد المنشأ.

يأتي ذلك استناداً إلى المعلومات الفنية الواردة إلى وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تفشي الإصابة بالسالمونيلا في عدة دول أوروبية والتي ارتبطت باستهلاك منتجات شوكولاتة للعلامة التجارية Kinder.

وتم الكشف عن أن منتجات الشوكولاتة للعلامة التجارية Kinder يتم استيرادها من 8 مصانع حول العالم وتتضمن نطاق واسع من تلك منتجات، من خلال إدارة الوزارة لنظام الانذار السريع للأغذية وبالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية المختصة بالرقابة على الأغذية متمثلة في كل من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبلديات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.

وتشير المعلومات الأولية بأن المنتجات المتأثرة التي تم استيرادها إلى الدولة قد شملت منتج "كيـــــــــــــــندر سربرايز يوفو ماكسي 100 جم" "Kinder Surprise Uovo Maxi Chocolate 100 gm" من مصنع واحد فقط يقع في بلجيكا. وما زالت إجراءات التحري قائمة من قبل السلطات الرقابية في بلجيكا والشركة المنتجة لتحديث قوائم المنتجات المتأثرة والدول التي تم توزيع المنتجات المعنية لها.

وتهيب الوزارة بالجمهور باستقاء المعلومات حول هذا النوع من المنتجات من مصادرها الرسمية، والتواصل المباشر مع الجهات الرقابية المحلية المختصة في حال شرائهم لأحد هذه المنتجات.

وتجدر الإشارة إلى أن منتجات kinder يتم تصديرها إلى أكثر من 160 دولة حول العالم وتعتبر هذه الحالة الأولى من نوعها التي يتم تسجيل مخالفات على المنتجات الشركة.

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