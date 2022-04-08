الامارات | بلدية دبي: أسواق الإمارة خالية من شيكولاتة كيندر الملوثة

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي: أسواق الإمارة خالية من شيكولاتة كيندر الملوثة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية دبي خلو أسواق الإمارة من شيكولاتة كيندر الملوثة، وأن الشركة المنتجة قامت قامت بسحب المنتج المتأثر من الأسواق المحلية كإجراء احترازي.

وأوضحت البلدية ردا على استفسارات "الإمارات اليوم" أنها رصدت سحب منتج شيكولاتة "بيض كندر" من الأسواق البريطانية بسبب تلوثها بالسالمونيلا، التي تسببت بحالات تسمم في بريطانيا والتي كان معظمهم من الأطفال.

ويجدر بالذكر أن المنتج المتأثر تحديداً هو Kinder Surprise Maxi 100 g والتي تنتهي صلاحيته في 1 أكتوبر 2022.

وأكدت البلدية على عدم وجود المنتج المتأثر بأسواق إمارة دبي، وأن الشركة صاحبة العلامة التجارية "كيندر" فرع الإمارات قامت بسحب المنتج المتأثر من الأسواق المحلية كإجراء احترازي.

وقالت بلدية دبي أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات سببها هذا المنتج، كما تقوم البلدية بالرقابة المستمرة على جميع المنتجات الغذائية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، ومن ضمنها منتجات الشيكولاتة.

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