الامارات | عاملة منزلية «تسحر» مخدومتها بطلاسم وقماش عليه آثار دماء

شكرا لقرائتكم خبر عن عاملة منزلية «تسحر» مخدومتها بطلاسم وقماش عليه آثار دماء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي عاملة منزلية (آسيوية) إلى محكمة الجنح، عن تهمتي ارتكاب عمل من أعمال السحر والشعوذة، والاستعانة بآخر، لتزويدها بطلاسم وأغراض غريبة، منها دمية، وقطعة قماش عليها دماء، استهدفت بها مخدومتها، فأثرت فيها بدنياً وذهنياً - بحسب أقوال المجني عليها - وعاقبت المحكمة المتهمة بالحبس شهراً، والإبعاد، بحسب قانون العقوبات الاتحادي.

وقال رئيس نيابة مساعد بنيابة بردبي، فهد عبدالكريم بالزمول، إن المجني عليها تعرّضت لأعمال السحر والشعوذة في منزلها من قبل العاملة المساعدة، إذ أفادت خلال تحقيقات النيابة بأنها عانت خلال الفترة الأخيرة تعباً ذهنياً وجسدياً، فراودتها بعض الشكوك في المتهمة، خصوصاً بعد أن رصدت عليها بعض التصرفات الغريبة.

وأضاف أن المجني عليها سألت المتهمة عما إذا كانت تستهدفها بتلك الممارسات، فأنكرت الأخيرة، ما دفع ربة المنزل إلى تفتيش هاتفها لتتأكد بنفسها، ووجدت صوراً لأعمال سحر، ومحادثات قامت بترجمتها، تطلب خلالها الخادمة من أحد الأشخاص في موطنها تنفيذ أعمال سحر.

وبسؤال المجني عليها حول مظاهر أعمال السحر التي لاحظتها في منزلها، أفادت بأنها كانت تسمع تمتمات وكلاماً غريباً من المتهمة، وذلك أثناء وجودها داخل دورة المياه ليلاً، وبتفتيش هاتف المتهمة، وجدت أنها تتواصل مع شخص غريب للقيام بأعمال السحر، وتوجد صورة مرسلة، وهي عبارة عن دمية، وبعض الطلاسم، وتأكدت حين رأت قطعة قماش مع بعض الدماء مخبأة في غرفة المتهمة.

وأوضح عبدالكريم أن المتهمة أقرت خلال التحقيق بأنها تواصلت مع أحد أقاربها لكي يتواصل مع «رجل دين»، بحسب ادعائها، فأخبرها بأن عليها دفع مبلغ 200 درهم مقابل الدعاء لها لكي تتلقى معاملة جيدة من مخدومتها، كما أرسل قريبها صورة الدمية عبر تطبيق «واتس أب»، وطلب أن تحتفظ بها في هاتفها، عازياً ذلك إلى أنها تؤثر في سلوك مخدومتها حتى تحسن معاملتها.

وبسؤالها حول الأغراض التي عُثر عليها بحوزتها، أفادت بأنها أحضرتها من قريتها كي تحمي زواجها، معتقدة أنها تمنع زوجها من الزواج بامرأة أخرى أثناء سفرها للعمل بعيداً عن موطنها.

وأوضح أنه بناء على سياق الواقعة، تكون المتهمة ارتكبت عملاً من أعمال الشعوذة والدجل، بإتيانها أفعالاً واستخدام أساليب ووسائل للتأثير في بدن المجني عليها أو قلبها أو إرادتها، كما استعانت بآخر (أحد أقاربها) في أعمال الشعوذة والدجل، بقصد التأثير في بدن أو قلب أو إرادة المجني عليها، وعليه جرت إحالة العاملة المنزلية إلى محكمة الجنح عما أسند إليها من تهم. وقضت المحكمة بحبسها لمدة شهر وإبعادها عن الدولة.

الحبس والغرامة والإبعاد

حذّرت النيابة العامة من اللجوء أو الاستعانة بأعمال السحر والشعوذة، إذ يدان بها صاحبها، ويعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، والإبعاد للأجنبي.

ولفت إلى أن هناك اعتقاداً بأن مثل هذه الأعمال تضر الضحايا، وتشل إرادتهم، وتعمي بصيرتهم، وتجعلهم ينصاعون لبعض الرغبات رغماً عنهم، وذلك لاستغلالهم والتأثير في قراراتهم، مناشداً أفراد المجتمع الإبلاغ مباشرة عن ممارسي هذه الطقوس والتصرفات المحظورة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news