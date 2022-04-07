الامارات | إفطار رمضاني مع الأسود في حديقة الحيوانات بالعين

شكرا لقرائتكم خبر عن إفطار رمضاني مع الأسود في حديقة الحيوانات بالعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستقبل سفاري العين زوارها خلال الشهر الفضيل بجولات صباحية ممتعة وسط روائع الحياة البرية، ضمن برنامجها الرمضاني الذي تقدم فيه تجارب استثنائية لمرتاديها.

ويستمتع الزوار بجولات السفاري الصباحية من التاسعة صباحا، يشهدون خلالها رحلة مذهلة في قلب البراري الأفريقية برفقة أمهر المرشدين الإماراتيين مع التنوع النباتي والحيواني الذي تحتضنه سفاري العين، بحجز مسبق عن طريق الموقع الإلكتروني للحديقة .

وضمن التجارب المميزة التي تقدمها سفاري العين هذا العام تجربة الإفطار الرمضاني مع الأسود التي يحظى فيها الزائر بتناول إفطاره الفخم على بعد أمتار قليلة من مملكة الأسود في موقع مجهز يضاهي الخدمات الفندقية الفخمة.

هذا ويمكن للزوار الاستمتاع بزيارة الحديقة خلال شهر رمضان يومياَ من 07:00 مساءً حتى 12:00 بعد منتصف الليل، والاستمتاع برحلات مبهجة في أرجاء الحديقة تقدمها خدمة أهلا المميزة التي توفر جولات على متن مركبة فاخرة برفقة مرشد سياحي يعرف الزوار على أسرار الطبيعة في خمس محطات رئيسية لمدة ساعة ونصف، فيما توفر خدمة المها الملكية باقات من الرفاهية وقدر كبير من الخصوصية الفاخرة وجولات فارهة في أنحاء الحديقة. كما تقدم تجربة الإفطار الرمضاني مع الأسود.

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