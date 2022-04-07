الامارات | المنصوري والنيادي ينهيان تدريبتاتهما على الذراع الآلية «كندارم 2»

شكرا لقرائتكم خبر عن المنصوري والنيادي ينهيان تدريبتاتهما على الذراع الآلية «كندارم 2» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مركز محمد بن راشد للفضاء صوراً لرائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي، حيث أنهيا تدريبات استمرت لثمانية أيام على الذراع الآلية «كندارم 2» في وكالة الفضاء الكندية. والذراع مخصصة لالتقاط مركبات الشحن، ومساعدة الرواد في مهام السير في الفضاء، ونقل الحمولة، وعمليات الصيانة على متن محطة الفضاء الدولية.



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