اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بشأن إعادة تشكيل المجلس البلدي لمنطقة المدام

0 نشر
الشارقة - وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بشأن إعادة تشكيل المجلس البلدي لمنطقة المدام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (23) لسنة 2022م بشأن إعادة تشكيل المجلس البلدي لمنطقة المدام.

ونص المرسوم على أن يُعاد تشكيل المجلس البلدي لمنطقة المدام برئاسة السيد/ سلطان محمد معضد هويدن الكتبـي، وعضوية كل من السادة التالية أسماؤهم :
1. جمعه محمد علي شراره الكتبي.
2. سالم مطر حمد سعود الكتبي.
3. سعيد محمد سعيد الراشدي.
4. شريجي محمد محمد عيد الكتبي.
5. عبدالله صابر سعيد صابر الكتبي.
6. علي عوض علي عمير الكتبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا