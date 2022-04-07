الامارات | حملات تفتيشية مكثفة على 5 قطاعات للأغذية في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تفتيشية مكثفة على 5 قطاعات للأغذية في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تكثيف حملاتها التفتيشية والتوعوية على المنشآت الغذائية العاملة في إمارة أبوظبي طوال شهر رمضان المبارك للتأكد من التزامها بتطبيق اشتراطات الصحة والسلامة في جميع مراحل تداول الغذاء، وذلك بهدف تعزيز منظومة السلامة الغذائية، بما يضمن تحقيق رفاهية وسلامة المجتمع،

وتشمل الحملات التفتيشية أيضاً التحقق من الاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية بشأن الوقاية من فيروس "كوفيد-19".

وتركز الحملات التفتيشية خلال الشهر الفضيل على 5 قطاعات غذائية تشمل "المطاعم، محلات السوبر ماركت، منافذ ومخازن المواد الغذائية، مراكز التوزيع والموردين، محلات البيع بالتجزئة" للوقوف على جاهزيتها لتلبية الاحتياجات الغذائية للمجتمع وفق أفضل الأسس والمعايير الخاصة بالسلامة الغذائية.

وتتزامن الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية مع حملة توعوية واسعة تشمل العاملين في مجال الصناعات الغذائية، ومتداولي الغذاء وجمهور المستهلكين، لتقديم الإرشاد والتوجيه الصحي لهم في كافة مراحل سلسلة تداول الأغذية بدءً من استلام، وتخزين، وإعداد، وتجهيز، وطبخ، وانتهاءً بمراحل تقديم وحفظ الأغذية، بالإضافة إلى التوعية بشأن المخاطر المحتملة جراء السلوكيات والممارسات الخاطئة في التعامل مع المواد الغذائية والأطعمة داخل المنشأة.

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