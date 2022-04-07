الامارات | تطبيق «المرور الأخضر» على المدارس الخاصة في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق «المرور الأخضر» على المدارس الخاصة في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة الشارقة للتعليم الخاص تعميمياً بشأن الدخول للمؤسسات التعليمية بعد إجازة الربيع، وجاء في التعميم الذي أرسلت الهيئة نسخة منه للمدارس الخاصة في الشارقة وحصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، أنه تم اعتماد المرور الأخضر في برنامج الحصن للدخول إلى المؤسسات التعليمية لكافة العاملين والطلبة من عمر 12 سنة فما فوق للعودة الكاملة للتعليم الحضوري يوم الإثنين المقبل بعد إجازة الربيع، ولفت التعميم إلى أنه يشترط على القادمين من خارج الدولة إبراز نتيجة فحص سلبية لمدة لا تتجاوز 72 ساعة.

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