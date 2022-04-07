الامارات | "المعرفة": بطاقة الرسوم المدرسية صالحة لمدة عام دراسي

شكرا لقرائتكم خبر عن "المعرفة": بطاقة الرسوم المدرسية صالحة لمدة عام دراسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بأن صلاحية بطاقة الرسوم المدرسية تسري لمدة عام دراسي واحد، ويمكن التحقق من صحتها عبر مسح المربع الأسود في أعلى البطاقة، باستخدام الهاتف المتحرك.

وتعد بطاقة الرسوم المدرسية مرجعاً من صفحة واحدة أولياء أمور الطلبة، وتتضمن معلومات حول الرسوم المدرسية، الإلزامية منها والاختيارية، والتي قد تطلبها المدرسة خلال عام دراسي واحد، وتمثل البطاقة مصدراً جديداً تم تصميمه لتعزيز الشفافية في أرجاء المجتمع التعليمي بدبي، وتزويد أولياء أمور الطلبة بمعلومات وافية ودقيقة حول الرسوم المدرسية لمدارس أبنائهم.

وأوضحت الهيئة من خلال نموذج لبطاقة الرسوم المدرسية، حيث شملت رسوماً 15 ألف درهم، وخصم على الرسوم الدراسية 5%، وتشمل الرسوم الإلزامية الكتب 5000 درهم، والأنشطة 500 درهم، والمكتبة 500 درهم، و100 درهم مصاريف طبية، و200 درهم مختبرات علمية، وتحدد رسوم اختبارات البورد بحسب الرسوم التي تحددها مجالس الاختبارات دون أية تكلفة إضافية.

فيما تشمل رسوم الخدمات الاختيارية النقل المدرسي من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف درهم، والزي المدرسي من 500 إلى 800 درهم، والأنشطة بعد الدوام 7000 درهم، والرحلات الميدانية من 500 إلى ألفي درهم، وصور المناسبات السنوية 100 درهم.

وبيّن النموذج أن سياسة زيادة الرسوم الدراسية تكون بناءً على إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية الصادر عن الهيئة، فيما وضح النموذج أن رسوم تجديد التسجيل بالنسبة للطلبة المسجلين لا تتعدى 5% من قيمة الرسوم الدراسية أو 500 درهم (أيهما أعلى)، وتكون غير مستردة، وتخصم من رسوم الفصل الدراسي الأول، أما بالنسبة للطلبة المستجدين فإن رسوم طلب التسجيل تكون 500 درهم شاملة رسوم اختبارات التقييم، ورسوم التسجيل لا تتعدى 10% من قيمة الرسوم الدراسية، وهي غير مستردة، وتخصم من رسوم الفصل الدراسي الأول.

وذكر النموذج عدداً من الخصومات للطلبة المستخقين لها، وتشمل خصم للإخوة (10%)، ونسبة الخصم للمعلمين تصل إلى 50%، وللمؤسسين حتى 20%، وللمؤسسات حتى 20%، إضافة إلى المنح الدراسية حتى 20%.

وتنظم الهيئة الرسوم الدراسية، بما في ذلك رسوم طلب التسجيل، والتسجيل، وإعادة التسجيل، ولا تنظم الرسوم التي لا تتعلق مباشرة بعملية تقديم المنهاج التعليمي مثل النقل المدرسي، والرحلات الميدانية، والأنشطة اللاصفية، والزي المدرسي (في حال تم تقديمه من جهة أخرى غير المدرسة).

وأوضحت الهيئة الفرق بين الرسوم الإلزامية والرسوم الاختيارية، بأن الرسوم الإلزامية هي رسوم تتولى الهيئة تنظيمها والموافقة عليها، أما الرسوم الاختيارية فهي عادة للخدمات التي لا تعد جزءاً من عملية تقديم المنهاج التعليمي، وتوفرها المدرسة أو جهة أخرى، وتخضع هذه الخدمات لبنود وأحكام العقود الأخرى بين المدرسة وولي الأمر.

وقد توفر بعض المدارس لأولياء الأمور خيار شراء الكتب والزي المدرسي من جهة أخرى، رغم كونها إلزامية في عملية التعلم.

وعن آلية الوصول إلى بطاقة الرسوم المدرسية، أفادت الهيئة بأنها توفر نسخةً من بطاقة الرسوم لكل مدرسة من المدارس على موقعها الإلكتروني ضمن خدمة البحث عن المدارس، ومن خلال صفحة عقد ولي الأمر والمدرسة. وعلاوةً على ذلك ستقوم المدرسة بتحميل بطاقة رسومها المدرسية على موقعها الإلكتروني.

وبدأ إصدار بطاقات الرسوم للمدارس التي بدأ عامها الدراسي في شهر أبريل الجاري، ويلي ذلك إصدار بطاقات الرسوم للمدارس التي تبدأ عامها الدراسي في شهر سبتمبر قبل نهاية العام الدراسي الجاري.

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