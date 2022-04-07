الامارات | 84 ألف منحة زواج للمواطنين منذ 1992

شكرا لقرائتكم خبر عن 84 ألف منحة زواج للمواطنين منذ 1992 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت بيانات صادرة عن وزارة تنمية المجتمع أن عدد طلبات منح الزواج المستوفية للشروط، التي تم صرفها منذ عام 1992، وصل إلى 84 ألفاً و44 منحة، تبلغ قيمة كل منها 70 ألف درهم.

وتنظر الوزارة إلى الزيادة في عدد الحاصلين على منح الزواج، كمؤشر لزيادة نسبة زواج المواطنين من المواطنات، حيث تنص شروط المنحة على أن يكون الزوجان مواطنين.

وكان العام الماضي قد سجل صرف العدد الأكبر من المنح المقدمة لمستحقيها منذ إطلاق الخدمة في عام 1992، وفقاً للوزارة، التي أعلنت آنذاك عن صرف 190 مليوناً و890 ألف درهم منح زواج، استفاد منها 2727 من المواطنين المقبلين على الزواج خلال العام الماضي، بزيادة تجاوزت الـ11% على العام الذي سبقه، إذ شهد صرف 171 مليوناً و360 ألف درهم، استفاد منها 2448 مواطناً.

وكشفت بيانات الوزارة، التي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة إلكترونية منها، أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على منحة زواج خلال العام الجاري وصل إلى 683 طلباً، ليبلغ بذلك عدد الطلبات المقدمة منذ تفعيل الخدمة 86 ألفاً و116 طلباً، تمت الموافقة على 84 ألفاً و44 طلباً منها.

وتعد منحة الزواج إحدى مبادرات الوزارة الهادفة إلى تمكين الشباب، ومساعدتهم على بناء أسر تقوم على دعائم ثابتة لتوفير وتحقيق الرفاه الاجتماعي لأبناء الإمارات.

وتصرف قيمة المنحة دفعة واحدة للمستحق، في حال استوفى شروطها.

8 شروط لمنحة الزواج

1. أن يكون الزوجان من مواطني الدولة.

2. ألا تقل سن الزوج عن 21 عاماً، وسن الزوجة عن 18 عاماً عند عقد الزواج.

3. أن يكون الزوج من ذوي الدخل المحدود، وغير قادر على نفقات الزواج، وألا يكون من المستفيدين من المساعدات الاجتماعية.

4. ألا يتجاوز صافي دخل الزوج الشهري 25 ألف درهم، بعد استقطاع بدل التقاعد وبدل السكن إن وجد.

5. أن يقدم طلب المنحة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج.

6. أن يلتزم طالب المنحة وزوجته بحضور الدورات والمحاضرات التوعوية التي تنظمها الوزارة خلال عام من تاريخ التقدم بطلب منحة الزواج.

7. استيفاء طالب المنحة الوثائق والمستندات المطلوبة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

8. ألا يكون المتقدم قد استفاد من منحة الزواج المالية في أي وقت سابق، أو استفاد من أي منحة أخرى في الدولة، أو شارك في أي عرس جماعي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news