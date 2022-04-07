الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عروض

طالب مستهلكون الجهات المعنية بتشديد الرقابة على العروض الترويجية التي تعلن عنها المتاجر، لافتين إلى أن بعضها ينطوي على تضليل، إذ يفاجأون بأن مواصفات المعروضات مختلفة وأقل جودة أو كمية من تلك الواردة في الإعلانات.

لحوم

دعا مستهلكون بائعي اللحوم إلى وضح ملصقات تعريفية بنوع اللحم ومنشأه وسعره، للحيلولة دون استغلالهم لعدم امتلاكهم الخبرة الكافية للتمييز بين الأنواع المعروضة.

أطفال

اشتكى قراء، استغلال الأطفال في التسول، إذ تعمد نساء إلى إرسال أبنائهن لطلب الحاجة من المتسوقين أمام مراكز التسوق، الأمر الذي اعتبروه نوعاً من الاستغلال للطفولة يتطلب محاسبة مرتكبيه.

كمامات

لاحظ مصلون بمساجد في عجمان عدم التزام بعض المصلين خلال صلاة التراويح في رمضان، بارتداء الكمامات تطبيقاً للإجراءات الصحية التي تفرضها الجهات الصحية ضماناً لسلامة المجتمع في ظل جائحة كورونا.

تأجيل

طالب قراء أصحاب المباني والمكاتب العقارية بتأجيل الأقساط الإيجارية الدورية خلال رمضان، على غرار ما فعلته بعض البنوك، وذلك تخفيفاً على المستأجرين في الشهر الكريم.

غرامة

أصرّ مكتب عقارات في عجمان على فرض غرامة 500 درهم على مستأجر ارتجع له شيك من البنك، بسبب اختلاف في التوقيع، على الرغم من محاولات المستأجر ثني المكتب عن هذا القرار، خصوصاً أن الخطأ من البنك وليس منه، وفقاً لقوله.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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