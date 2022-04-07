الامارات | عرض اسم المتبرع بمليون درهم أو أكثر خلال «مدفع الإفطار»

شكرا لقرائتكم خبر عن عرض اسم المتبرع بمليون درهم أو أكثر خلال «مدفع الإفطار» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتحول مدفع إفطار شهر رمضان المبارك، الذي تنظمه شرطة دبي سنوياً طيلة أيام شهر رمضان المبارك العام الجاري، إلى فعالية خيرية إنسانية لتحتفي بالمتبرعين في حملة «مليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتكون أكبر مبادرة إنسانية في المنطقة للفقراء والمحتاجين، بهدف إطعام الطعام في 50 دولة حول العالم.

وتفتح شرطة دبي بالتعاون مع تلفزيون دبي الباب لمتبرع يومياً من مختلف الفئات والفعاليات الاقتصادية والأفراد للإسهام بمليون درهم أو أكثر بما يعادل مليون وجبة خلال فقرة مدفع الإفطار، قبل موعد الإفطار طيلة أيام شهر رمضان، ليعود ريع إسهامات المتبرعين إلى حملة «مليار وجبة»، التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبنك الإمارات للطعام، ومؤسسات العمل الخيري والإنساني والاجتماعي في عدد من الدول.

ويتزامن مدفع الإفطار مع هذه الحملة الخيرية السامية، بما يؤكده الشهر الفضيل من قيم البر والكرم والإحسان، وتعزيز قيم التراحم والتكافل والتعاطف، حيث خصص مدفع رمضان برعاية المؤسسات والجهات والأفراد المساهمين بمليون درهم أو أكثر طيلة أيام الشهر الفضيل، حيث ستعرض فقرة مدفع الإفطار يومياً اسم المتبرع بمليون درهم أو أكثر للحملة خلال البث المباشر على قنوات مؤسسة دبي للإعلام، وذلك بهدف ربط مبادرة مساهمات مدفع الإفطار بين الأسر والعائلات المجتمعة حول المائدة، استعداداً للإفطار وإخوة لهم في الإنسانية في 50 دولة ينتظرون الدعم الغذائي الذي توفره الحملة، في إطار حرص المجتمع، قيادة وشعباً، على مد يد العون لكل محتاج، وما تؤكده قيم الشهر من أن أفضل الصدقة هي إطعام الطعام.

وأكد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، أن العطاء ثقافة إماراتية متأصلة، والكرم من شيم أهل الإمارات، قيادة وشعباً، وأياديهم البيضاء ممدودة بالخير داخل الدولة وخارجها. وتتجلى قيمة التبرع والعطاء في شهر رمضان المبارك، في صور وجدانية، فما أن تدق المدافع قذائفها المحملة بالخير والرحمة، إيذاناً بحلول موعد الإفطار، حتى يشعر المتبرع بقيمة عطائه ويلتمس ثناء عمله بوجود عائلة أخرى تجلس هناك في البعيد على مائدة الإفطار تلهج ألسنتهم بالدعاء، وتتبلل عروقهم، ويذهب ظمأهم، بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل التبرع لهم في مشهد تخشع فيه النفس لروعة العمل الصالح ولشدة الفرحة التي تعتلي الملامح.

وتحفز حملة «مليار وجبة» قيم العطاء والبذل ومد يد المساعدة والعمل الخيري والإنساني لدى الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات والعالم بتركيزها على مفهوم التمويل المجتمعي المستدام لتوفير الدعم الغذائي ومقومات الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجاً، وفتحها باب المشاركة للجميع سواء بالتبرعات أو عبر الدعم الإعلامي واللوجستي والميداني في المناطق التي ستغطيها، بهدف الإسهام في حشد جهود أكبر عدد من الأفراد والشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والشخصيات المشهود لها بالعمل الإنساني من أجل خدمة قضية إنسانية، ولطالما كان العطاء ثقافة إماراتية متأصلة، والكرم من شيم أهل الإمارات، قيادة وشعباً، وأياديهم البيضاء ممدودة بالخير داخل الدولة وخارجها.

وتستقبل مبادرة «المليار وجبة» التبرعات عبر أربع قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة «المليار وجبة» على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة «وجبة» أو «Meal» على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة «دو» أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة «اتصالات». كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة «مليار وجبة» على الرقم 8009999.

• التبرع متاح للجميع من الأفراد والمؤسسات من داخل الدولة وخارجها.



• الاحتفاء بالمتبرعين خلال البث المباشر الخاص بمدفع الإفطار على تلفزيون دبي.



• 4 قنوات معتمدة تسهل التبرع لمبادرة الـ«مليار وجبة» من خلال التحويل المصرفي والموقع الإلكتروني والرسائل النصية ومركز الاتصال.

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