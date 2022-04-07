الامارات | فضيلة المعيني رئيساً لـ «تكافل» جمعية الصحافيين

شكرا لقرائتكم خبر عن فضيلة المعيني رئيساً لـ «تكافل» جمعية الصحافيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحافيين فضيلة المعيني رئيساً لمجلس الإدارة، وياسين سالم نائباً للرئيس، وكلثم المندوس أميناً للسر، ولولوة ثاني أميناً للصندوق، ونبيل الكثيري عضواً لمجلس الإدارة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحافيين، أول من أمس، في مقر الجمعية بحي الفهيدي التاريخي بدبي، بعد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية العادية، وانتخاب مجلس الإدارة، والتي عقدت تحت إشراف وزارة تنمية المجتمع، وهيئة تنمية المجتمع في دبي يوم 22 مارس الماضي.

وقالت فضيلة المعيني إن مجلس الإدارة يسعى خلال دورته المقبلة إلى زيادة أنشطة وبرامج الصندوق، خصوصاً في ما يتعلق بمنح القروض للأعضاء، بعد دراسة المعايير والشروط الواجب توافرها طبقاً للنظام الأساسي.

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