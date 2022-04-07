الامارات | «هيئة المعرفة» تطلق «بطاقة الرسوم المدرسية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة المعرفة» تطلق «بطاقة الرسوم المدرسية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي بطاقة الرسوم المدرسية، والتي تشمل تفصيل البنود التي تتوزع عليها الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة بدبي، وتتيح لأولياء الأمور الاطلاع على المعلومات التفصيلية للبنود التي يتم تحصيل الرسوم على أساسها في جميع المدارس الخاصة في الإمارة للعام الدراسي المقبل، بحيث تتضمن جميع بنود الرسوم المدرسية الإلزامية المعتمدة مسبقاً من الهيئة، بالإضافة إلى الرسوم المتعلقة بالخدمات الاختيارية كرسوم المواصلات والأنشطة اللاصفية، والرحلات المدرسية، ورسوم الكتب، وستكون البطاقة متاحة لأولياء الأمور في كل مدرسة خاصة بدبي.

وقال مدير عام الهيئة الدكتور عبدالله الكرم: «ترسخ بطاقة الرسوم المدرسية لمبدأ الشفافية في منظومة التعليم المدرسي بدبي، كما توفر بدورها لأولياء الأمور جميع المعلومات التي يحتاجون إليها حول رسوم مدارس أبنائهم بكل سهولة ووضوح».

وأضاف: «سوف تغطي المرحلة الأولى من بطاقة الرسوم المدرسية التي تم إطلاقها مطلع الشهر الجاري جميع المدارس الخاصة التي يبدأ عامها الدراسي في شهر أبريل، وعددها 35 مدرسة، كما يستفيد منها أولياء أمور أكثر من 81 ألف طالب وطالبة، فيما سيكون بإمكان أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة التي يبدأ عامها الدراسي في سبتمبر الاطلاع على بطاقة الرسوم المدرسية في مدارس أبنائهم للعام الدراسي 2022- 2023 قبل نهاية العام الدراسي الجاري».

وأعرب الكرم عن تقديره للتعاون المثالي من قبل المدارس الخاصة في دبي ودعمهم من أجل إتاحة بطاقة الرسوم المدرسية لأولياء الأمور والمجتمع المدرسي، بما لها من قيمة لاسيما عندما يتعلق الأمر باتخاذ أولياء الأمور أي قرارات تتعلق برحلة أبنائهم التعليمية، والتي ستنعكس بدورها على منح كل ولي أمر الفرصة مع المدرسة للتركيز معاً بصورة أكبر على إثراء تجارب التعلم لأبنائه.

وتعد بطاقة الرسوم المدرسية مصدراً شاملاً وموثوقاً لأولياء الأمور حول بنود جميع الرسوم المدرسية في مدارس أبنائهم، إذ يتم مراجعة البطاقة والتأكد من صحة بياناتها من قبل الفريق المختص في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، لتكون متاحة كوثيقة من صفحة واحدة تحمل رمز البيانات QR عبر الموقع الإلكتروني لكل مدرسة خاصة في دبي، بالإضافة إلى توفيرها لولي الأمر في خدمة البحث عن المدارس في الموقع الإلكتروني للهيئة.

وسيتمكن أولياء أمور الطلبة في جميع المدارس الخاصة بدبي من الاطلاع على تفاصيل بنود الرسوم المدرسية الإلزامية، بالإضافة إلى البنود التي تشمل رسوماً اختيارية، فضلاً عن الخصومات والمنح الدراسية التي تقدمها المدرسة والمعتمدة مسبقاً من الهيئة.

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