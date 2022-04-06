الامارات | 6 إجراءات جديدة لعودة الطلبة إلى مدارس أبوظبي الاثنين المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إجراءات جديدة لعودة الطلبة إلى مدارس أبوظبي الاثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة التعليم والمعرفة عن إجراء 6 تحديثات سيتم تطبيقها مع عودة جميع طلبة المدارس الخاصة ومدارس الشراكات لمقاعدهم الدراسية الاثنين القادم تشمل السماح بدخول الطلبة غير المطعمين بعمر 16 وما فوق مع الالتزام بالفحص كل سبعة أيام، وأن يكون التباعد الجسدي اختياري في المساحات الداخلية والخارجية في المدرسة، وإلزام الطلبة المطعمون بعمر 16 عاماً وما فوق والمعلمون والموظفون يفحصون كل 14 يوم، والطلبة دون سن 16 عاماً بالفحص كل 30 يوم

وشملت باقي التحديثات إلزام الطلبة والطاقم الإداري والتعليمي في المدارس المخالطين لحالات إيجابية بالفحص في اليوم الأول والسابع، وإلغاء متطلبات إغلاق الصفوف، مع إغلاق المدارس فقط في حال إصابة 15% من المتواجدين في المدرسة، بالإضافة إلى إلزام الطلبة بإبراز نتيجة فحصٍ سلبية صالحة لمدة 96 ساعة قبل التمكّن من دخول المدرسة في اليوم الأول.

وأرسلت دائرة التعليم والمعرفة تعميماً للمدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية، يتضمن حزمةً جديدة من الإجراءات المخففة للفصل الدراسي المقبل. وتأتي هذه الإجراءات ثمرة الامتثال الكبير الذي سجّله المجتمع المدرسي بالسياسات والإجراءات المعتمدة والتي أسهمت في ضمان صحة وسلامة المجتمع المدرسي ومجتمع أبوظبي على نطاقٍ أوسع.

وأكدت دائرة التعليم والمعرفة على وجوب التزام طلبة جميع المراحل الدراسية بنموذج التعليم الصفي بدءاً من الفصل الدراسي المقبل وحتى نهاية العام الدراسي، مع استثناء الحالات الطبية الموثّقة بموجب تقرير طبيٍ معتمد. وفي هذا الإطار، سيتوجب على المدارس توفير خيار التعليم عن بعد حصراً في حالات إغلاق المدرسة بسبب تداعيات كوفيد -19، أو لفئتين فقط من الطلبة، وهي الحالات الطبية "عالية الخطورة"، والطلبة الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية مرتبطة بكوفيد-19.

التباعد الجسدي

وأشارت الدائرة إلى إلغاء الإجراءات المحدّثة الزامية التباعد الجسدي في المناطق المغلقة وداخل الفصول الدراسية مع بداية الفصل الدراسي المقبل، مع الاستمرار بإلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة باستثناء طلبة رياض الأطفال. وبموجب هذا التحديث، ستتمكّن المدارس من العودة إلى العمليات التعليمية بالطاقة الاستيعابية الكاملة، بشكلٍ يتيح عودة جميع الطلبة لمقاعد الدراسة.

عودة الطلبة غير المطعمين

ولفتت الدائرة أنه بموجب التعديلات الجديدة، سيتمكّن الطلبة غير المطعمين بعمر 16 عاماً وما فوق من العودة إلى نموذج التعليم الصفي للمرة الأولى شرط تقديم نتيجة فحص سلبية كل سبعة أيام، ما يتيح لجميع الطلبة فرصة متابعة رحلتهم التعليمية إلى جانب أقرانهم في الفصول الدراسية.

فحص المخالطين

وأكدت أنه عملاً بآخر التحديثات الصادرة عن الجهات الحكومية المعنية، يلتزم الطلبة والمعلمون والموظفون المخالطون بالفحص في اليوم الأول والسابع أو عند ظهور الأعراض عليهم. وكانت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا (كوفيد-19) في إمارة أبوظبي قد ألغت متطلبات الحجر للطلبة والمعلمين والموظفين المخالطين.

إغلاق المدارس

ولفتت إلى تخفيف متطلبات إغلاق المدارس لضمان استمرارية تعلّم الطلبة بنموذج التعليم الصفي، حيث تم إلغاء متطلبات إغلاق الصفوف والمجموعات الكبيرة، وتخفف مدة إغلاق المدرسة إلى ثلاثة أيام فقط في حال وصول نسبة الإصابات بين المتواجدين في المدرسة إلى 15% في نفس الوقت، مع السماح للطلبة الذين لا تظهر أي أعراضٍ عليهم من العودة إلى نموذج التعليم الصفي بعد مدّة الإغلاق مع الالتزام بتطبيق نظام الفحص المحدد للمخالطين، فيما يستمر الطلبة المصابون بالتعليم عن بعد حتى استكمال إجراءات العزل المطلوبة من الجهات الحكومية الصحية.

إجراءات دخول المدارس

وأبلغت الدائرة ذوي الطلبة بإلزامية إبراز نتيجة فحص كوفيد-19 سلبية (صالحة لمدة 96 ساعة) قبل تمكّن أبنائهم من دخول المدرسة في اليوم الأول. ويتوفر الفحص المجاني للطلبة في مراكز صحة للفحص من المركبة وبعض المراكز الطبية الخاصة، حيث يمكن لأولياء الأمور الاتصال بأقرب مركز صحي خاص والاستفسار عن توفر خدمة الفحص المجاني. كما ويمكن للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة اختيار إجراء فحص اللعاب مجاناً في المراكز المحددة والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للدائرة.

ويتوجب على الطلبة بعمر 16 عاماً فما فوق والمعلمين والموظفين المطعمين والمعفيين إجراء فحص الكشف عن فيروس كوفيد-19 كل 14 يوم وإبراز نظام المرور الأخضر للتمكّن من دخول المدرسة، فيما يجري الطلبة دون سن 16 عاماً الفحص كل 30 يوم. كما ويستمر تطبيق نظام المرور الأخضر للزوار، مع الزام الزوار غير المطعمين بتقديم نتيجة فحصٍ سلبية لا تقل صلاحيتها عن 48 ساعة.

زيارات التفتيش

وشددت الدائرة على استمرار مراقبة وتقييم الوضع الصحي في المدارس والتنسيق مع الجهات الصحية لضمان مستويات السلامة في المجتمع المدرسي، ستواصل فرق التفتيش والامتثال زياراتها الدورية لتقييم مستوى الامتثال بإجراءات الصحة والسلامة. وأكدت الدائرة التزامها بمراقبة الوضع الصحي في المجتمع المدرسي عن كثب وجاهزيتها لاتخاذ أي إجراءات ملائمة لضمان صحة وسلامة الطلبة.

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