الامارات | إقامة دبي تعلن عن مرحلة جديدة ومبتكرة لمسيرة "آمر"

شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة دبي تعلن عن مرحلة جديدة ومبتكرة لمسيرة "آمر" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إقامة دبي عن مرحلة جديدة من مسيرة "آمر" من خلال تطوير المراكز شكلاً ومضمونا لتكون بحلة مبتكرة ضمن نموذج خلاق وغير مألوف وذلك بهدف تطوير أداء مراكز "آمر" كشريك استراتيجي في تقديم خدمات متميزة عبر أحدث التقنيات والمعدات الرقمية لإنجاز المعاملات في أسرع، وقت، وبجودة عالية، ودقيقة ورفع مستوى جودة الحياة والرفاهية المستدامة للمواطنين والمقيمين والزوار.



ودشن المركز الأول نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في مركز بالم سترب بمنطقة جميرا دبي اللواء عبيد بن سرور بحضور مساعد المدير العام لشؤون الدعم المؤسسي العميد حسين ابراهيم ، ونائب مساعد المدير لشؤون الجودة والتميز العقيد عبدالصمد حسين ، ونائب مساعد المدير لشؤون الخدمات الذكية المقدم خبير خالد بن مديه الفلاسي ، ومدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين الرائد سالم محمد بن علي ، ورئيس قسم مراكز آمر الرائد مروان بالحصا .



ويأتي هذا التحول في إطار استكمال الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بتقديم أفضل الخدمات وبأرقى الطرق والأساليب التي ترضي المتعاملين حيث تم توفير الخدمات بكفاء عالية، من خلال تبسيط الإجراءات والمعاملات، ورفع كفاءتها، بما يتسق مع معايير التميز والتفوق.



ويقدم المركز النموذجي الجديد خدمته في أجواء إيجابية بعيدة كل البعد عن الأسلوب التقليدي في الأداء مع ضمان الجودة والسرعة والرقي في التعامل وأداء المهام.

وقال سعادة الفريق محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن هذه الخطوة من شأنها الارتقاء بخدمات آمر الى مستوى عال جدا يليق بحجم دولة الإمارات كما أشاد بدور فريق العمل، مثمنا جهودهم التي تقود إلى تميز العمل دبي"، وتفرده في تحقيق أعلى معايير الخدمات وجودة الحياة .



وأضاف أن "إقامة دبي" تحرص من خلال التطوير المتلاحق لآلية عمل مراكز آمر، على مواكبة تطلعات الإمارة، وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، بضرورة العمل على إسعاد المتعاملين وتسهيل حياة الناس، وزيادة رفاهيتهم من خلال تقديم أرقى معايير الخدمات التي تختزل الوقت، وتخفض من الجهد متبوعا بتحقيق مخرجات ونتائج مثمرة ومستدامة تمنح المتعامل شعورا هادئا مليئا بالرضا والارتياح.



وقال نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء عبيد بن سرور إن تطوير مراكز آمر جاء تلبية لتوجيهات الفريق محمد أحمد المري المدير العام مؤكدا أن “إقامة دبي “تبذل جهوداً جبارة في مسيرتها الرامية إلى توفير أعلى معايير الخدمات العالمية في مختلف المجالات من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتطوير أدوات العمل مع المتعاملين والسعي إلى وجود حلول ذكية لكافة متطلباتهم بما ينسجم مع القوانين المطبقة في الإمارة.



وأشار إلى أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب بدبي، تسعى إلى مواكبة تطلعات ورؤى دولة الإمارات وتعزيز مكانتها ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر تطبيق المبادرات الوطنية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء، بالإضافة إلى انتهاجها السياسات النوعية في مواجهة التحديات وتبسيط إجراءات العمل في المؤسسة، لتعزيز مكانة إمارة دبي عالمياً وترسيخها وجهة أولى للسياح ورجال الأعمال.



وبدوره قال مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين الرائد سالم بن علي "تواصل إمارة دبي السير قدما على درب النمو الاقتصادي السريع وتطوير البنى التحتية وتقديم خدمات رقمية ذكية لتسريع وتبسيط إجراءات إنجاز المعاملات .



وأشار إلى الخدمات التي تقدّمها مراكز "آمر"، تشمل تثبيت وتجديد تأشيرات الإقامة لجميع الفئات، منح أذونات الدخول وتأشيرات الزوار، إلغاء التأشيرات، تصاريح دخول العمل وإصدار تعديل وضع (العمل–الإقامة-الزيارة) وطلب الفحص الطبي. وتتوفر أيضا الخدمات اللازمة لإكمال طلب التأشيرة والهوية لجميع الفئات من مواطنين، ومقيمين، وشركات خاصة ،وحكومية.

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