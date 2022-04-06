الامارات | شرطة أبوظبي تعزز وعي عمال «إيكاد» بصحة القلب

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تعزز وعي عمال «إيكاد» بصحة القلب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت مديرية شرطة المناطق الخارجية بشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مستشفى الأهلي بمنطقة مصفح، مبادرة توعية بعنوان «أسلوب الحياة لصحة القلب» لنحو 500 عاملاً في مدينة «إيكاد» العمالية.

وأكد مدير مركز شرطة مصفح، المقدم يوسف محمد المهيري، أهمية التعاون مع الشركاء في التوعية ونشر المعرفة بين كل شرائح المجتمع، مشيراً إلى اهتمام شرطة أبوظبي بفئة العمال وتوعيتهم بمختلف الموضوعات، وخصوصاً الصحية لتعزيز سلامتهم ووقايتهم من مختلف الأمراض، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة.

وألقى اختصاصي أمراض القلب في مستشفى الأهلية بمنطقة مصفح، الدكتور بلال كبير خان، محاضرة قدم فيها النصائح للمحافظة على صحة وقوة القلب منها: الإقلاع عن التدخين، ممارسة الرياضة يومياً لما لها من دور كبير التخفيف من خطر الإصابة بالأمراض القلبية، وتحسين المزاج وتخفيف التوتر، إلى جانب الحفاظ على وزن صحي، والتخفيف من كمية الدهون المشبعة في المأكولات وغيرها من النصائح.

وضمن المبادرة تم إجراء الفحوص الطبية من قبل أطباء اختصاصيين بمستشفى الأهلية بمنطقة مصفح لعمال مدينة «إيكاد».

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