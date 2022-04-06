الامارات | بلدية أبوظبي تشجّع الأفراد على ركوب الدراجات الهوائية

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي تشجّع الأفراد على ركوب الدراجات الهوائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال مركز بلدية مدينة زايد، ورشة توعية افتراضية بعنوان «الدراجات الهوائية»، ضمن مبادرة «رياضة بلا حدود»، استهدفت أفراد المجتمع في المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمركز، وذلك بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية في المسارات الرياضية التي أنشأتها البلدية، وتعزيز معايير جودة الحياة.

وعملت الورشة على التوعية بأهمية رياضة ركوب الدراجات الهوائية، والتحفيز على ممارستها يومياً، وجعلها أسلوب حياة، وكذلك تشجيع الأهالي على المشاركة واكتساب المعلومات والمهارات الرياضية، إضافة إلى التوعية بأهمية ممارسة الرياضة وتأثيراتها الإيجابية على صحة الفرد وتجديد نشاطه.

كما تضمنت الورشة التعريف بمرافق البلدية، والمسارات الرياضية التي أنشأتها في المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمركز بلدية مدينة زايد، لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة في المماشي والحدائق، وتقديم بعض الإرشادات لممارسة ركوب الدراجات الهوائية بشكل صحيح ومفيد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news