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الامارات | بلدية أبوظبي تشجّع الأفراد على ركوب الدراجات الهوائية

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بلدية أبوظبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال مركز بلدية مدينة زايد، ورشة توعية افتراضية بعنوان «الدراجات الهوائية»، ضمن مبادرة « بلا حدود»، استهدفت أفراد المجتمع في المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمركز، وذلك بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية في المسارات التي أنشأتها البلدية، وتعزيز معايير جودة الحياة.

وعملت الورشة على التوعية بأهمية رياضة ركوب الدراجات الهوائية، والتحفيز على ممارستها يومياً، وجعلها أسلوب حياة، وكذلك تشجيع الأهالي على المشاركة واكتساب المعلومات والمهارات الرياضية، إضافة إلى التوعية بأهمية ممارسة وتأثيراتها الإيجابية على صحة الفرد وتجديد نشاطه.

كما تضمنت الورشة التعريف بمرافق البلدية، والمسارات الرياضية التي أنشأتها في المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمركز بلدية مدينة زايد، لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة في المماشي والحدائق، وتقديم بعض الإرشادات لممارسة ركوب الدراجات الهوائية بشكل صحيح ومفيد.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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