الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعميم

بادر أحد البنوك الإسلامية، إلى إرجاء الاقتطاعات الشهرية الخاصة بالالتزامات المالية للمتعاملين، خلال شهر رمضان. ودعا قراء جميع البنوك إلى الاقتداء بهذه المبادرة.

فعاليات

لاحظ قارئ تأجيل الكثير من الجهات فعالياتها في الفترة الأولى من شهر رمضان، ما يتسبب في تكديس الأجندة في الفترة الأخيرة من رمضان، مطالباً بحسن توزيع الأنشطة على أيام الشهر.

صبية

لاحظ قارئ قيام بعض الصبية بممارسة اللعب في أحد الشوارع الفرعية بالقرب من حديقة الراشدية للعائلات في عجمان، بطريقة تعرضهم لخطر الدهس، إذ أن الشارع يكتظ بالمركبات.

إفطار

أعلن عدد كبير من المطاعم عن أسعار الإفطار في عجمان «البوفيه المفتوح» ولاحظ متصلون ارتفاع السعر للفرد الواحد، والذي يصل إلى 140 درهماً.

عروض

نظراً لشح المعروض من السيارات، خصوصاً لطرز معينة، ركزت وكالات سيارات حملاتها الترويجية في شهر رمضان، على إجراء عروض على قطع الغيار والصيانة.

جمعية

أعلنت جمعية أم القيوين التعاونية الجديدة عن عروض ترويجية تصل إلى 75% على المنتجات الرمضانية، إضافة إلى إطلاق بطاقة «عوايد» التي تستخدم في جمع النقاط.

دراجات

لاحظ سائقون يستخدمون شارع الشيخ خليفة بن زايد في عجمان، استمرار وجود مستخدمي الدراجات الهوائية في الطرقات الرئيسة وبجوار المركبات، علماً أن سائقي تلك الدراجات لا يستخدمون واقيات للرأس.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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