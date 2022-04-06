الامارات | في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك 256 طالباً وطالبةً من جامعة الإمارات في معرض مشروعات التنمية المتصلة بالتنمية المستدامة في دورتها الأولى، الذي نظّمته الجامعة، أخيراً. ويهدف المعرض إلى بناء مهارات الطلبة البحثية، باعتبار البحث العلمي من المهارات المستقبلية لسوق العمل.

ويركز على تعزيز الثقافة البحثية النوعية، من خلال أربعة محاور متصلة بالتنمية المستدامة، وتضمنت 31 مشروعاً مرتبطاً باستدامة المدن والمجتمعات، و10 متصلة بالقضاء على الجوع، وثمانية متصلة بالقضاء على الفقر، وسبعة متصلة بالحياة تحت الماء.

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