الامارات | تطوير منشأة لإنتاج الأجهزة الطبية في دبي بـ 18 مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير منشأة لإنتاج الأجهزة الطبية في دبي بـ 18 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع مجمع دبي للعلوم اتفاقية تعاون مع «جابري لابز» المتخصصة في التقنيات الصيدلانية من أجل تطوير منشأة لإنتاج الأجهزة الطبية محلياً، وبناء منشأة لها باستثمار قدره 18 مليون درهم، ما يعزز جاذبية دبي مركزاً عالمياً للرعاية الصحية وتصنيع الأجهزة الطبية والأدوية، ويسرّع من تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا «مشروع 300 مليار».

وقال المدير العام لمجمع دبي للعلوم، مروان عبدالعزيز جناحي: «تتركز جهود قيادتنا على النهوض بقطاع التصنيع، وتعزيز الابتكار محلياً وفقاً لما تعكسه مستهدفات مشروع 300 مليار، التي تسهم بشكل مباشر في الارتقاء بواقع الرعاية الصحية في دبي».

ولفت إلى الإقبال المتزايد من شركات الأدوية للانتقال والتوسع عبر دولة الإمارات إلى أسواق المنطقة والعالم بفضل ما يوفره مجمع دبي للعلوم من بيئة داعمة للأعمال وأطر تنظيمية شاملة، مؤكداً سعي المجمع لتسهيل توسع الشركات العالمية من خلال تقديم بنية تحتية متطورة ومتينة ومنظومة مرنة تدعم الوصول المباشر إلى الهيئات التنظيمية الرئيسة، وتسهل الشراكات وإنشاء الأعمال التجارية ونموها.

وقال المدير الإداري لـ«جابري لابز»، إليو جبرائيل: «تتميز بيئة الأعمال في مجمع دبي للعلوم بديناميكية عالمية، وقد وفر لنا المجمع البنية التحتية القوية والضرورية لمزاولة أنشطتنا من دبي وموقعها الاستراتيجي الذي يضمن لنا سهولة الوصول إلى الأسواق المستهدفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

ومن خلال المنشأة الجديدة ستتمكن «جابري لابز» - العلامة التجارية الدوائية المتخصصة في الصناعات العلاجية للأنف والأذن والحنجرة والأمراض الجلدية، ومقرها «دوفر» بولاية «ديلاوير» الأميركية - من إنتاج أولي يبلغ حجمه 12 مليون وحدة سنوياً وفقاً لخططها المرصودة مع حلول العام المقبل، فيما ستحمل الأجهزة الطبية علامة «صنع في الإمارات»، وهي مبادرة مدعومة من الحكومة لتعزيز الصناعة التحويلية المحلية، على أن توزع المنتجات على الأسواق في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

• «صنع في الإمارات» مبادرة مدعومة من الحكومة لتعزيز الصناعة التحويلية المحلية.

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