الامارات | «الإمارات للتوازن» ينظم ورشة حول تسريع التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للتوازن» ينظم ورشة حول تسريع التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ورشة العمل الأولى في إطار مبادرة التعهد الطوعي للقطاع الخاص بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالتوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات والذي وقعت عليه 23 شركة من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في مجالات متنوعة بالدولة ويهدف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص ورفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية به إلى 30% بحلول عام 2025.

عقدت الورشة في قاعة المرجان بمدينة جميرا بحضور الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، شمسة صالح، وبمشاركة أكثر من 50 شخصاً من التنفيذيين وممثلي شركات القطاع الخاص الموقعة على التعهد وتضمنت أكثر من 12 عرضاً قدمتها شركات ماستر كارد وبيبسيكو دبي القابضة وفي إف إس غلوبال ومصدر وجنرال موتورز وستاندرد تشارتر وكي بي إم جي ودانون ويونيليفر وبي إيه إس إف ومارس التجارية ومونديليز إنترناشيونال ومركز دبي للسلع المتعددة.

وناقشت الورشة الأفكار الواعدة والأكثر فعالية وابتكاراً لتعزيز التوازن بين الجنسين في مكان العمل إضافة إلى أفضل الممارسات والحلول لزيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالقطاع الخاص وتطرقت إلى أهمية تطبيق السياسات التي توفر بيئة متوازنة للجنسين. كانت أعمال الورشة قد انطلقت باستعراض أهم المبادرات والخطوات التي اتخذتها الدولة لتمكين المرأة وتحقيق التوازن بمشاركتها في التنمية الوطنية وأكدت أهمية وضع برامج ومبادرات نوعية من شأنها أن تحد من ازدواجية المعايير وتعزيز ثقافة تنظيمية يتقاسمها جميع الموظفين على جميع المستويات وتسهم في الوقوف على التحديات وسبل التغلب عليها للمضي قدماً في تنفيذ التعهد بأفضل صورة ممكنة.

وقالت شمسة صالح إن مبادرة التعهد الطوعي للقطاع الخاص بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة هي أحد المشروعات الرائدة في القطاع الخاص على المستوى العالمي بما حققته من استجابة وتفاعل كبيرين من القطاع الخاص مؤكدةً أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل رفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية.

تضمن «التعهد الطوعي لشركات القطاع الخاص بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة» مرحلتين الأولى تمت في يناير الماضي ووقعت عليها 18 شركة تلتها المرحلة الثانية في مارس الماضي بانضمام ست شركات أخرى للتعهد خلال حفلي توقيع نظمهما مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة بحضور نائب رئيس المجلس رئيس المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، منى غانم المري.

• الورشة ناقشت الأفكار الأكثر فعالية وابتكاراً لتعزيز التوازن بين الجنسين في مكان العمل.

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