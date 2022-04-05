الامارات | «إسعاف دبي» تحقق زمن استجابة 1.03 دقيقة خلال «إكسبو»

شكرا لقرائتكم خبر عن «إسعاف دبي» تحقق زمن استجابة 1.03 دقيقة خلال «إكسبو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن تحقيقها رقماً قياسياً عالمياً، في زمن الاستجابة، خلال فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، الذي انتهت فعالياته نهاية الشهر الماضي، إذ بلغ 1.03 دقيقة.

كما نجحت في تأمين الحدث في أيام بلغ عدد الزائرين فيها نحو 500 ألف زائر، وعانت غالبية الحالات التي تم استقبالها من الإجهاد نتيجة ارتفاع درجة الحرارة في بعض الأيام.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، خليفة الدراي، لـ«الإمارات اليوم»، إن المؤسسة أتاحت خدماتها لما يقارب 23 مليون زائر، الأمر الذي قدّم للعالم نموذجاً استثنائياً في التعامل مع الأحداث والفعاليات العالمية، وعكس سياسة واستراتيجية دولة الإمارات وتطورها في ما يتعلق بالخدمات الإسعافية وخدمات الرعاية الصحية بشكل عام.

وتابع: «نجحت المؤسسة رسمياً في تحقيق زمن استجابة للبلاغات بلغ دقيقة وثلاثة أجزاء من الثانية، وهو رقم يستحق التسجيل في موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، خصوصاً أن هذا الإنجاز تحقق خلال التعامل مع حدث يضم مئات الآلاف من الزائرين، حيث راوح عددهم في بعض الأيام بين 400 ألف و500 ألف زائر، من مختلف الأعمار والجنسيات، تم تأمينهم جميعاً والتعامل معهم بحرفية وكفاءة عالية، من خلال كوادر المؤسسة»، مشيراً إلى أن هذه التجربة أسهمت في صقل وتنمية مهارات المسعفين، وفتح المجال للمؤسسة لرصد حزمة من المبادرات والأفكار والرؤى التي ستطرحها في المستقبل القريب.

وأضاف الدراي أن فريق المسعفين تعامل خلال فترة إقامة معرض إكسبو مع 16 ألفاً و25 بلاغاً، 88% من هذه البلاغات كانت لحالات بسيطة، تم تقديم الإسعافات الأولية لها في الموقع. وبلغ عدد الإناث اللائي تلقين الخدمة 8031 مقابل 7753 للذكور، وراوحت أعلى معدلات طلب الإسعاف للفئات العمرية من 26- 40 عاماً.

وأشار إلى أن وقت الذروة في تقديم البلاغات كان في وقت الظهيرة، حيث شهد معدلات كبيرة في تلقي البلاغات بمعدل راوح بين 1100 و1300 بلاغ، ما بين الساعة الثانية عشرة ظهراً والخامسة عصراً. وكانت أبرز البلاغات نتيجة الإجهاد وارتفاع حرارة الجو في بعض الأيام.

وذكر الدراي أن المؤسسة حققت نتائج مهمة خلال مشاركتها في «إكسبو»، كان أبرزها «المستجيب الخارق»، وهي المركبة التي دخل بها الإسعاف موسوعة الأرقام القياسية، أخيراً، كأسرع سيارة إسعاف في العالم، إضافة إلى الرقم القياسي لمعدل الاستجابة، الذي بلغ دقيقة و17 ثانية في بداية الحدث، وهو رقم قياسي يستحق أن يسجل في موسوعة الأرقام القياسية أيضاً. كما عرضت «إسعاف دبي» خدمات تخصصية نوعية ومتفردة، تضمنت سيارتَي إسعاف لكبار الشخصيات، وإضافة حافلة أزمات وكوارث، إلى جانب مخزن أدوية متنقل يخدم النقاط الإسعافية، وورشة متنقلة للتعامل مع الأعطال البسيطة والمتوسطة للمركبات في «إكسبو».

• «فريق المسعفين تعامل خلال فترة إقامة معرض (إكسبو) مع 16 ألفاً و25 بلاغاً».

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