الامارات | نورة الكعبي: 3 مهام رقابية لقسم الرصد الاستراتيجي بمكتب تنظيم الإعلام

شكرا لقرائتكم خبر عن نورة الكعبي: 3 مهام رقابية لقسم الرصد الاستراتيجي بمكتب تنظيم الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزيرة الثقافة والشباب، نورة بنت محمد الكعبي، أن هناك ثلاث مهام رقابية رئيسة لقسم الرصد الاستراتيجي بمكتب تنظيم الإعلام، تتمثل في متابعة ورصد كافة المطبوعات الصادرة في الدولة والمحتوى الإعلامي المرئي والإلكتروني، وكذلك إعداد خطط متابعة المحتوى الإعلامي المقدم داخل الدولة، وأخيراً، إعداد تقارير الرصد والمتابعة لما يتم بثه ونشره من محتوى إعلامي بشكل دوري، ورفعها إلى الجهات المعنية للتعامل معها.

وقالت الكعبي، رداً على سؤال برلماني من عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبيد خلفان الغول السلامي، حول "الرقابة على محتوى الأنشطة الإعلامية المرخص بها على وسائل الإعلام الإلكترونية خصوصاً وقت الأزمات"، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت مساء اليوم: "يقوم فريق الرصد الاستراتيجي بشكل دوري برفع تقارير عمّا ينشر في وسائل التواصل ورصد تأثيراته السلبية والإيجابية، ورفعها لاتخاذ المناسب، ويتم التعامل مع المخالفات التي يتم رصدها وفقاً لنوع المخالفة وحسب الجهة المختصة بالمخالفة".

وأشارت الكعبي إلى وجود تعاون وثيق بين مكتب تنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث، للتعامل مع ما يتم نشره وبثه من محتوى إعلامي على منصات التواصل وغيرها من وسائل الإعلام وقت الأزمات والطوارئ.

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