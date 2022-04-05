الامارات | طلب موحد لتجديد الإقامة والهوية للأجانب الأسبوع المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن طلب موحد لتجديد الإقامة والهوية للأجانب الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إيقاف العمل بإصدار قسيمة الإقامة للأجانب المقيمين في الدولة اعتبارا من الإثنين المقبل 11 ابريل 2022 وذلك في إطار تطوير الخدمات المقدمة لتعزيز سعادة المتعاملين والاستعاضة ببطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم في الدولة بديلا لإثبات إقامته.

وأوضحت الهيئة أن قرار الإلغاء جاء تنفيًذا لقرار مجلس الوزراء دعما لتطوير الخدمات المقدمة ولتطبيق أفضل الممارسات وتحقيًقا للمرونة التي تستهدف تقليص الخطوات المرتبطة بعملية إصدار وتجديد الإقامة لتترافق مع بطاقة الهوية في نموذج موحد جديد يضم خدمتي إصدار وتجديد الإقامة وبطاقة الهوية في طلب واحد وذلك عوضا عن الطلبات الفردية السابقة انطلاقا من عمليات التحسين والتطوير المتعلقة برحلة المتعاملين .

وأشارت الهيئة إلى أن تطبيق الهيئة الذكي يتيح إمكانية الحصول على النسخة الإلكترونية من بطاقة الهوية دعما لمرونة الاستخدام عند الطلب مؤكدة أن الجيل الجديد من بطاقة الهوية الإمارتية الصادر للأجنبي المقيم في الدولة تتضمن كافة التفاصيل المذكورة سابقا في قسيمة الإقامة وهو ما يعزز من القيمة المضافة لاستخدامات بطاقة الهوية في إثبات الهوية الشخصية للأفراد من خلال وجود البيانات الشخصية والمهنية وجهة الإصدار وغيرها من البيانات المقروءة على ظاهر البطاقة والتفاصيل الضمنية المعززة عبر تقنيات الربط الإلكترونية.

بطاقة الهوية بدلاً عن ملصق الإقامة على جوازات سفر المقيمين

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