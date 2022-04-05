الامارات | «القمة العالمية للحكومات» تعزّز شراكاتها الاستراتيجية

شكرا لقرائتكم خبر عن «القمة العالمية للحكومات» تعزّز شراكاتها الاستراتيجية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، توقيع مؤسسة القمة العالمية للحكومات وشركائها الاستراتيجيين مذكرات تفاهم، لتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

وأثنى وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد عبدالله القرقاوي، على شركاء القمة، وأشاد بدورهم في إنجاح الحدث الدولي البارز، الذي جمع العالم على أرض دولة الإمارات، لبحث سُبل تصميم وصناعة مستقبل أفضل للمجتمعات.

وقال القرقاوي: «إن شراكات القمة العالمية للحكومات تمثل نموذجاً للشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية المتخصصة. وقد انعكست نتائجها الإيجابية على القمة العالمية للحكومات 2022، وفي دورات القمة السابقة، التي أكد فيها شركاؤها سعيهم الدؤوب لإنجاح القمة وتطويرها، وتعزيز سُمعتها وموقعها وريادتها بين الأحداث الدولية الأهم على أجندة صنّاع القرار العالمي».

وشملت اتفاقيات الشراكة التي تم توقيعها كلاً من: هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومثّلها المدير العام ورئيس مجلس المديرين، مطر الطاير، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومثّلها العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومثّلها المدير العام، المهندس ماجد سلطان المسمار، وبلدية دبي ومثّلها المدير العام، المهندس داوود الهاجري، وشركة «طيران الإمارات»، ومثّلها مدير العلاقات الحكومية، خالد السركال، ومعهد الابتكار التكنولوجي، ومثّله الرئيس التنفيذي، الدكتور روي جونسون، و«الطاير للسيارات، ومثّلها الرئيس التنفيذي، سعيد الطاير. ويأتي توقيع الشراكات الاستراتيجية للقمة العالمية للحكومات ليعكس العلاقة الإيجابية بين القمة وشركائها، والسعي المشترك للإسهام بالجهود العالمية الهادفة إلى بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، وابتكار الحلول للتحديات الكبرى التي تواجه الحكومات في القطاعات الحيوية الأكثر ارتباطاً بالإنسان، بما يسهم في تحسين حياة المجتمعات.

وتمثل القمة العالمية للحكومات مرجعاً عالمياً للحكومات والدول، ومنصّة جامعة للعقول وأصحاب الأفكار وصنّاع القرار والخبراء ونخبة المستشرفين والعلماء والأكاديميين والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، الذين يلتقون من خلالها للمشاركة في استكشاف فرص جديدة وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات وصناعة وتصميم مستقبل أفضل للبشرية.

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