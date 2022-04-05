الامارات | «حاذر» يضبط مخالفات معابر المشاة بالذكاء الاصطناعي

شكرا لقرائتكم خبر عن «حاذر» يضبط مخالفات معابر المشاة بالذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت شرطة أبوظبي تفعيل الضبط الآلي لنظام رادارات «حاذر» في أبوظبي، والذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، لمراقبة معابر المشاة، ورصد مخالفات المركبات التي لا تسمح بإعطاء الأولوية لعبور المشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم، وذلك تزامناً مع حملة وزارة الداخلية، تحت شعار «سلامة المشاة والسائقين من حوادث الدهس».

وذكرت أن نظام «حاذر» يهدف إلى تنبيه السائقين بأهمية الالتزام بقواعد السير والمرور، وإعطاء الأولوية لعبور المشاة من الأماكن المخصصة لهم، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، وبحسب النظام فإنه تتم مخالفة أي مركبة إذا لم تسمح بالعبور الكامل للمشاة في المناطق المخصصة لعبورهم، وتقوم الكاميرات المزودة به بتصوير لوحات المركبات المخالفة.

ولفتت إلى أنها تدرس تعميم النظام على مستوى إمارة أبوظبي، في الأماكن القريبة من المدارس والمراكز التجارية، بعد نجاحه في المرحلة التجريبية بضبط عدد من المركبات المخالفة، وإرسال رسائل إرشادية للسائقين المخالفين فحسب، بضرورة الالتزام بالتوقف الكامل عند عبور المشاة المناطق المخصصة لهم.

وأكدت شرطة أبوظبي أنه لا يسعدها تحرير المخالفات المرورية، ولا تهدف إليها بأي شكل من الأشكال، معتبرة النظام الجديد دافعاً لمرتكبي المخالفات بالعودة إلى مراجعة سلوكهم المروري، من حيث الالتزام بالقوانين والنظم التي وضعت لضمان سلامتهم وسلامة المشاة، وأوضحت أنه لايزال ضبط هذه المخالفات عن طريق الدوريات، بالإضافة إلى رادار «حاذر».

وناشدت السائقين ضرورة الاهتمام بالرقابة الذاتية النابعة من الإحساس بالمسؤولية التي تترتب على احترام القانون، والحفاظ على حقوق الآخرين من مستخدمي الطرق بكل صدق وطيبة خاطر، موضحة أن المخالفة بحق السائقين غير الملتزمين، ومنها البند (69)، عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة للعبور، ومخالفتها 500 درهم وست نقاط مرورية.

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