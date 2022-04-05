الامارات | خصم 50% على المخالفات البيئية في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن خصم 50% على المخالفات البيئية في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أعلنت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، إطلاقها مبادرة لخفض قيمة المخالفات البيئية في الإمارة بنسبة 50% طوال شهر رمضان المبارك، وحتى أسبوع بعد عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن المبادرات التي تتخذها الدائرة في إطار نشر الوعي وثقافة الحرص على بيئة صحية مستدامة.

وأوضحت أن مفتشي دوريات «راقب»، سجلوا 3396 مخالفة بيئية خلال الربع الأول من العام الجاري، لافتة إلى أن الهدف من مخالفات «راقب» توعية المجتمع بأهمية البيئة والحفاظ عليها.

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