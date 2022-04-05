الامارات | «اللولو العالمية» تتبرّع بمليوني درهم لـ «مليار وجبة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «اللولو العالمية» تتبرّع بمليوني درهم لـ «مليار وجبة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت «مجموعة اللولو العالمية» مليوني درهم دعماً لمبادرة «مليار وجبة»، لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين والفقراء في 50 دولة.

وتفتح مبادرة «مليار وجبة» باب الإسهام للجميع من الأفراد والمؤسسات والفعاليات الاقتصادية والمجتمعية وروّاد العمل الخيري ومختلف مكونات مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص، من داخل الدولة وخارجها، لدعم المحتاجين بتوفير الدعم الغذائي لهم في شهر رمضان المبارك. وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية، يوسف علي: «سعداء وفخورون وممتنون للمشاركة في هذه المبادرة».

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