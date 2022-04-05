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الامارات | «اللولو العالمية» تتبرّع بمليوني درهم لـ «مليار وجبة»

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت «مجموعة اللولو العالمية» مليوني درهم دعماً لمبادرة «مليار وجبة»، لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين والفقراء في 50 دولة.

وتفتح مبادرة «مليار وجبة» باب الإسهام للجميع من الأفراد والمؤسسات والفعاليات الاقتصادية والمجتمعية وروّاد العمل الخيري ومختلف مكونات مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص، من داخل الدولة وخارجها، لدعم المحتاجين بتوفير الدعم الغذائي لهم في شهر رمضان المبارك. وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية، يوسف علي: «سعداء وفخورون وممتنون للمشاركة في هذه المبادرة».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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