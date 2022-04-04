الامارات | شرطة دبي تضبط 178 متسولاً

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تضبط 178 متسولاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت إدارة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بالتعاون مع مراكز الشرطة 178 متسولاً ضمن حملة "التسول مفهوم خاطئ للتراحم"، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك منذ انطلاق الحملة في 18 من مارس الماضي ولغاية اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، بواقع 134 من الذكور و44 من الإناث.

وقال مدير إدارة المتسللين بالنيابة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العقيد أحمد العديدي، إن الإدارة شكلت فرق العمل بالتعاون مع مراكز الشرطة والإدارات الفرعية التابعة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بحيث يتولون مهام رصد الظواهر المقلقة قبل شهر رمضان، ومن ضمنها رصد مواقع تمركز المتسولين ليتم ضبطهم أولاً بأول.

وأضاف العقيد العديدي، أن حملة "التسول مفهوم خاطئ للتراحم" من الحملات الناجحة المُساهمة في خفض أعداد المتسولين سنوياً، نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المتخذة حيال المتسولين المضبوطين، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تقوم سنوياً بوضع خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول، وتكثف الدوريات في الأماكن المتوقع تواجد المتسولين فيها.

وبيّن أن هناك جهات رسمية وهيئات وجمعيات خيرية يمكن لأي شخص اللجوء إليها لطلب المساعدة المالية أو أي احتياجات أخرى، مؤكداً أن التسول يهدد أمن المجتمع وحياة وممتلكات أفراده، ويسيء إلى صورة الدولة، ويشوه مظهرها الحضاري، ويرتبط بنتائج خطيرة منها ارتكاب بعض الجرائم مثل السرقة والنشل، واستغلال أطفال ومرضى وأصحاب همم في التسول، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، لافتاً إلى أن هناك أشخاصاً يعللون سبب تسولهم لحاجتهم للمال، وهذا الأمر غير قانوني ويعاقب عليه القانون الاتحادي وفق المادة 9 لسنة 2018 في شأن مكافحة التسول والتي تعاقب مرتكب التسول المنفرد بالحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم، كما يُعاقب كل من أدار جريمة التسول المُنظم واستقدم أشخاصاً من الخارج ليستخدمهم في ارتكابها، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم.

ودعا الجمهور إلى المساهمة الإيجابية مع الأجهزة الأمنية في الحدّ من ظاهرة التسول، من خلال الابتعاد كلياً عن توزيع الصدقات والزكاة بشكل شخصي، والتوجه للتبرع بأموال صدقاتهم إلى الهيئات والجمعيات الخيرية كي لا يكونوا سبباً في انتشار الجرائم التي يرتكبها المتسولون تحت غطاء التسول.

كما ودعا إلى الإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان بالتواصل مع مركز الاتصال على الرقم (901) أو الإبلاغ عبر خدمة "عين الشرطة" على التطبيق الذكي لشرطة دبي.

كما حذر العقيد العديدي من الوقوع ضحية لرسائل التعاطف الالكترونية التي يبعثها متسولون عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وتتضمن روايات مفبركة، مطالباً بتجاهلها وعدم الانسياق وراءها أو تصديقها، والإبلاغ عنها عبر منصة E-Crime المعنية بتلقي بلاغات أفراد الجمهور المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسلة وسهلة من خلال العنوان الالكتروني www.ecrime.ae.

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