الامارات | "الأرصاد": ارتفاع تدريجي في "الحرارة" اعتباراً من الغد

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": ارتفاع تدريجي في "الحرارة" اعتباراً من الغد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الدولة للتعرض لتوزيعات ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، منوهاً إلى أن الطقس سيكون رطباً مساء اليوم حتى صباح غداً الثلاثاء، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع تكوّن السحب على المناطق الجبلية قد تكون ركامية بعد الظهر، لافتاً إلى حدوث ارتفاع طفيف تدريجي في درجات الحرارة، على أن يصبح الطقس رطب ليلاً حتى صباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وذكر المركز أن طقس الأربعاء سيبقى صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً خاصةً شرقاً، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الخميس على بعض المناطق الساحلية، فيما تظل الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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