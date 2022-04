الامارات | "مطارات أبوظبي" تعلن عن زيادة في عدد رحلات ووجهات الخطوط الجوية الهندية

شكرا لقرائتكم خبر عن "مطارات أبوظبي" تعلن عن زيادة في عدد رحلات ووجهات الخطوط الجوية الهندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مطارات أبوظبي اليوم عن زيادة في عدد رحلات ووجهات الخطوط الجوية الهندية "Go First" التي كانت تُعرف سابقاً باسم "Go Air" والتي ستُطلق رحلاتها يومياً عبر مطار أبوظبي الدولي إلى كل من مطار مومباي، ومطار كانور الدولي، ومطار دلهي الدولي، وذلك لتلبية الطلب المُتزايد على تلك الوجهات.

ستُضاف تلك الوجهات لجدول رحلات مطار أبوظبي الدولي لصيف 2022.

