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الامارات | "مطارات أبوظبي" تعلن عن زيادة في عدد رحلات ووجهات الخطوط الجوية الهندية

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مطارات أبوظبي اليوم عن زيادة في عدد رحلات ووجهات الخطوط الجوية الهندية "Go First" التي كانت تُعرف سابقاً باسم "Go Air" والتي ستُطلق رحلاتها يومياً عبر مطار أبوظبي الدولي إلى كل من مطار مومباي، ومطار كانور الدولي، ومطار دلهي الدولي، وذلك لتلبية الطلب المُتزايد على تلك الوجهات.

ستُضاف تلك الوجهات لجدول رحلات مطار أبوظبي الدولي لصيف 2022.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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