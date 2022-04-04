الامارات | 37 مليون مستخدم استفادوا من خدمات "طرق دبي" خلال "إكسبو 2020"

شكرا لقرائتكم خبر عن 37 مليون مستخدم استفادوا من خدمات "طرق دبي" خلال "إكسبو 2020" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير أن عدد المستفيدين من خدمات هيئة الطرق والمواصلات خلال فترة انعقاد معرض إكسبو 2020 دبي بلغ 37 مليونا و300 ألف مستخدم يشكلون 67% من إجمالي خدمات التنقل في المعرض.

وأشار إلى أن إجمالي عدد ركاب وسائل النقل الجماعي /مترو دبي وحافلات المواصلات العامة/ ومركبات الأجرة والحجز الإلكتروني /كريم وأوبر/ بلغ 26 مليونا و300 ألف راكب .. فيما بلغ إجمالي عدد المستخدمين للمواقف في موقع المعرض 11 مليوناً و38 ألف مستخدم.

وقال مطر الطاير بفضل الدعم والرعاية الكبيرين من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي نجحنا في توفير خدمة تنقل فريدة وسهلة وسريعة للمشاركين وزوار معرض إكسبو 2020 حيث ساهمت البنية التحتية المتكاملة من شبكات الطرق وأنظمة المواصلات المختلفة وكذلك خطة التنقل الشاملة التي وضعتها الهيئة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في تسهيل حركة تنقل السكان والزوار من مختلف مناطق إمارة دبي وباقي إمارات الدولة إلى معرض إكسبو 2020.

وأضاف بلغ عدد ركاب مترو دبي خلال معرض إكسبو 2020 خلال الفترة من الأول من أكتوبر 2021 حتى 31 مارس الماضي ثمانية ملايين و203 آلاف راكب وقطع مترو خلال هذه الفترة أكثر من خمسة ملايين و717 ألف كيلومترا .. فيما بلغ عدد ركاب حافلات المواصلات العامة: /حافلات إكسبو/ 15 مليونا و525 ألف راكب تنقلوا مجاناً عبر حافلات قطعت مسافة سبعة ملايين و357 ألف كيلومتر.

وتابع توزعت خدمة الحافلات على أربعة أنواع من الخدمات بواقع مليون و96 ألف راكب لخدمة /حافلات إكسبو عبر المدن/ ومليون و414 ألف راكب لخدمة /حافلات إكسبو في دبي/ و10 ملايين و200 ألف راكب لخدمة /نقل الركاب من مواقف المركبات إلى بوابات المعرض/ الثلاث وهي: /الفرص والتنقل والاستدامة/ ومليونين و814 ألف راكب لخدمة /حافلات تنقل الجمهور/ بين البوابات داخل المعرض فيما بلغ عدد ركاب مركبات الأجرة وخدمة الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة مليونين و584 ألف راكب .

وأشار إلى أن الهيئة أدارت أكثر من 29 ألف موقف للمركبات في موقع معرض إكسبو موزعة على عدد من المناطق: /الفرص والتنقل والاستدامة والعالم ومواقف نيسان/ وبلغ عدد مستخدمي المواقف خلال فترة انعقاد المعرض 11 مليونا و38 ألف مستخدم واستخدمت الهيئة أحدث الأجهزة التقنية لإدارة المواقف لضمان انسيابية حركة المركبات وعملية دخولها وخروجها من المواقف بصورة آمنة شملت استخدام اللوحات المرورية الذكية وإدارة المواقف من خلال نظام ذكي متصل بمركز مراقبة الحركة المرورية للاستدلال على المواقف المتوفرة ضمن موقع الحدث وبلغ عدد المكالمات التي تلقاها مركز الاتصال أكثر من 30 ألف مكالمة وبلغت نسبة رضا المتعاملين أكثر من 92%.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والموصلات وفرت بنية تحتية متكاملة لخدمة معرض إكسبو 2020 دبي تجاوزت قيمتها 15 مليار درهم أهمها مسار 2020 لمترو دبي بطول 15 كيلومترا الذي يضم سبع محطات وشراء 50 قطارا وتنفيذ شبكة واسعة من الطرق بطول 138 مسرب كيلومترا وتنفيذ تسعة تقاطعات مجسرة وتوفير أكثر من 200 حافلة مواصلات عامة وفق أحدث المواصفات العالمية وتخصيص 18 محطة وموقفا للحافلات موزعة على المناطق الحيوية في دبي والمدن الرئيسة في مختلف إمارات الدولة إلى جانب توفير أكثر من 15 ألف مركبة أجرة وليموزين وكذلك إدارة أكثر من 29 ألف موقف للمركبات في موقع معرض إكسبو وتوظيف التقنيات الذكية والتطبيقات والذكاء الاصطناعي لتسهيل حركة تنقل زوار معرض إكسبو عبر المترو والحافلات ومركبات الأجرة .

كما شملت استعدادات الهيئة لخدمة معرض إكسبو تنفيذ مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق الذي يعد أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم في العالم ومركز دبي للأنظمة المرورية الذكية وهو من أحدث مراكز التحكم المروري في العالم من حيث توظيف التقنيات الذكية في إدارة الحركة المرورية.

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