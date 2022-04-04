الامارات | حجز 51 «مركبة مزعجة» في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن حجز 51 «مركبة مزعجة» في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة حجز 51 مركبة بسبب الضجيج والإزعاج، خلال العام الماضي، لافتة إلى ضرورة التزام السائقين، خصوصاً الشباب، بقوانين السير والمرور، والتحلي بالإيجابية، واحترام مستخدمي الطريق، حفاظاً على سلامة الجميع.

وحذّرت الإدارة من قيادة المركبات بطيش وتهور على الطرق، وطالبت بالابتعاد عن التسبب في الضجيج والإزعاج، وعدم التباهي بقيادة المركبة و«التفحيط» بها على الطرق، وتصوير مشاهد مرورية خطرة ومتهورة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أنها لن تتهاون في التصدي لمرتكبي المخالفات المرورية والمستهترين بقواعد السير والمرور، مشيرة إلى أن الفقرة الثانية من المادة رقم (1) من قانون السير والمرور بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري وجدول المخالفات تنص على أن قيادة مركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة يجازى مرتكبها بغرامة قدرها 2000 درهم، و23 نقطة مرورية، وحجز المركبة 60 يوماً.

ودعت الإدارة أفراد المجتمع إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال الالتزام بقوانين السير والمرور على الطرق، وعدم تعريض الآخرين للحوادث المرورية.

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