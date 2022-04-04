الامارات | محمد بن زايد يأمر بصرف 340 مليون درهم للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يأمر بصرف 340 مليون درهم للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة شهر رمضان المبارك، بصرف مبلغ 340 مليون درهم للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية على مستوى الدولة، إضافة إلى المساعدات التي تُصرف لهم شهرياً ضمن الدعم الاجتماعي المقدم إلى جميع الفئات المستحقة على مستوى الدولة.

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