الامارات | شرطة أبوظبي تستعرض مسيرة إنجازاتها الرياضية في «بلادنا أمانة»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تستعرض مسيرة إنجازاتها الرياضية في «بلادنا أمانة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرضت شرطة أبوظبي في الحلقة الثالثة عشرة من برنامج «بلادنا أمانة»عبر أثير إذاعة أبوظبي FM " مسيرة الانجازات الرياضية وتدريب الرياضيين وجهود مركز التربية الرياضية الشرطية في رفع كفاءة المنتسبين والمنتسبات البدنية ورفع مهاراتهم في الرماية والمهارات التثقيفية والقتالية.

وأوضح الرائد حسين علي الحمادي رئيس قسم المسابقات والمنتخبات في مركز التربية الرياضية الشُرطية أن المركز يسهم بدور ريادي في إعداد اللياقة البدنية للمنتسبين والمنتسبات وحقق العديد من الإنجازات محليا وعالميا أبرزها الحصول على المركز الأول والثالث في بطولة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية والتي أقيمت مؤخراً بمشاركة 32 فريقا على مستوى العالم من بينها الكويت وفرنسا وبلغاريا وغيرها من الدول إلى جانب القيادات الشرطية في الدولة، ووصول فريق شرطة أبوظبي لبطولة العالم للرجل الحديدي في الولايات المتحدة للمرة الثانية على التوالي بعد تأهيلهم في بطولة مسقط وبطولة دبي للتراياثلون محققة المراكز الأولى وغيرها من الإنجازات الرياضية العديدة.

وتحدثت الرائد آمنة عنبر المزروعي رئيس قسم التدريب من مركز التربية الرياضية الشرطية في شرطه أبوظبي عن خطط التدريب وتقييم الخطط وفق معايير دقيقة تعزز رفع مهارات المنتسبين لافتة إلى تأهيل المدربين من خلال التأسيس والتطوير للمدربين بتنفيذ دورات متخصصة وذكرت أن عدد المؤهلين وصل إلى 135 مدربا على مختلف قطاعات القيادة بعد اجتيازهم الاشتراطات المحددة ولديهم خبرات رياضية وحققوا نتائج متميزة في الجوانب العلمية والعملية.

واستعرض المدرب حسن إبراهيم البلوشي كبير المساعدين بمركز التربية الرياضية الشرطية جهود شرطة أبوظبي واهتمامها برفع مستويات المنتسبين رياضيا مشيراً إلى انه يتم تدريب جميع المنتسبين عسكريين ومدنيين وفق برامج اللياقة البدنية وقوة التحمل والدراجات الثابتة والتجديف والرياضات القتالية لتغطي جميع المجالات الرياضية مع التركيز على اللياقة البدنية ويتم تدريب كل شخص حسب رغبته وإدخال المنتسبين لدورات رياضية متخصصة إلى جانب تدريب مدربين وإعدادهم للتدريب لاحقا وتم تدريب اكثر من 100 مدرب ومدربة في شرطة أبوظبي وتتواصل جهود تطوير هذه البرامج حالياً.

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