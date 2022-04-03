الامارات | حجز 51 مركبة بسبب الضجيج والازعاج في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن حجز 51 مركبة بسبب الضجيج والازعاج في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة حجز 51 مركبة بسبب الضجيج والازعاج خلال العام الماضي، لافتة إلى ضرورة التزام السائقين خصوصاً الشباب بقوانين السير والمرور، والتحلي بالإيجابية واحترام مستخدمي الطريق حفاظا على سلامة الجميع.

وحذرت إدارة المرور من قيادة المركبات بطيش وتهور على الطرق، وطالبت الابتعاد عن التسبب في الضجيج والإزعاج نتيجة السباقات والاستعراضات الخطرة، والتباهي بقيادة المركبة والتفحيط بها على الطرق وتصوير مشاهد مرورية خطيرة ومتهورة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لجذب أكبر عدد من المتابعين، مؤكدة أن هؤلاء سيكونون عرضة للتوقيف والمساءلة القانونية وتطبيق الجزاءات القانونية الرادعة بشأنهم مع حجز مركباتهم.

وأوضحت أنها لن تتهاون في التصدي لمرتكبي المخالفات المرورية وردع المستهترين بقواعد السير والمرور حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق مشيرة إلى أن المادة رقم (1) من قانون السير والمرور بشأن قواعد واجراءات الضبط المرور وجدول المخالفات تنص الفقرة الثانية على أن قيادة مركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة يجازى مرتكبها بالغرامة المالية، وقدرها 2000 درهم و23 نقطة مرورية، وحجز المركبة 60 يوماً، تحقيقاً لضبط أمن الطرق، بفرض سلطة القانون.

ودعت إدارة المرور والدوريات أفراد المجتمع إلى ضرورة الحفاظ على الأرواح والممتلكات والالتزام بقوانين السير والمرور على الطرق وعدم تعريض الآخرين للحوادث المرورية وما ينتج عنها من إصابات مهلكة، وأضرار نفسية وجسدية ومجتمعية وتدمير وتشويه الممتلكات العامة في الطرق، لذلك يجب تعزيز السلوكيات المرورية الايجابية بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news